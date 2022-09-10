Количество подделок упало в 4 раза: какие фальшивые банкноты гривны изымают чаще всего

Во время войны Национальный банк не прекращал мониторинга изъятия из наличного обращения подделок гривны. За январь-июль 2022 года в Украине из оборота было изъято в четыре раза меньше поддельных банкнот гривны, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Большинство из них низкого качества и имитируют банкноты старого образца - номиналом 500 гривен (образца 2006 года выпуска) и 200 гривен (образца 2007 года выпуска)", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины предоставил инструкцию, как самостоятельно проверить подлинность банкнот на примере 200-гривневой купюры образца 2007 года. Это одна из самых распространенных банкнот в наличном обращении, поэтому часто она - в фокусе внимания злоумышленников.

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