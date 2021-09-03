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Количество пластика в океане за ближайшие 20 лет может увеличиться втрое, - ООН

Автор: Мария Кучерявец

В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что количество пластика в Мировом океане может увеличиться в три раза. Если не принять кардинальных мер, то это может произойти уже в 2040 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ООН.

"Черепахи, запутавшиеся в разорванных пластиковых пакетах. Мертвые киты с желудками, полными отходов. Миллиарды пластиковых гранул, которые волны выносят на наши пляжи - как недавно в Шри-Ланке. Мы сами видим, что мы наделали", - говорится в сообщении.

Кроме того, эмиссии парниковых газов, источником которых является пластик, включая сжигание пластиковых отходов, к середине века будут составлять 17% общего объема выбросов СО2.

"Загрязнены пластиком моря и океаны уже не могут давать нам в полном объеме все свои богатства, которыми человечество пользовалось раньше, а связанные с этим ежегодные экономические потери составляют 2,5 млрд долларов", - добавляют в сообщении.

Как показывают исследования ООН, 80% пластика приносят в океан 1000 рек, при этом страдают и сами реки, пресноводные озера и экосистемы на суше.

В ООН представили пути решения данной проблемы, а именно:

  • сокращение производства пластмассы особенно, предназначенной для предметов одноразового использования;
  • полный переход на переработку использованного пластика;
  • улучшение обращения с отходами;
  • активизировать действия на национальном уровне (речь идет о введении законодательства, которое будет регулировать соответствующее обращение с отходами).
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ООН