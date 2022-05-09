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Количество отделений с начала года сократилось на 170. Какие банки закрыли больше всего

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Украина, Понедельник 09 мая 2022 15:06
Количество отделений с начала года сократилось на 170. Какие банки закрыли больше всего Фото: Ощадбанк сократил 96 отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля 2022 года в Украине насчитывалось 6514 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 171.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине был 69 действующих банков, и их количество сократилось с начала года на два. Были закрыты российские Международный резервный банк (бывший Сбербанк) и Проминвестбанк.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1506) и ПриватБанке (1491). Однако Ощадбанк сократил свою сеть на 96 отделений.

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (415), частный ПУМБ - 263, государственный Укргазбанк (263). Замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (250).

Количество отделений с начала года сократилось на 170. Какие банки закрыли больше всего

Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 6 685 действующих структурных подразделений банков. За год их число сократилось на 449 (на 6,3%).

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