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Количество отделений за год сократилось на 450. Какие банки закрыли больше всего

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 6 685 действующих структурных подразделений банков. За год их число сократилось на 449 (на 6,3%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине был 71 действующий банк, и их количество сократилось за год на два.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1 602) и ПриватБанке (1 497). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (Ощадбанк - 235, на ПриватБанк - на 220).

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (392), государственный Укргазбанк (268). Замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (251).

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития государственного Ощадбанка на 2021 -2024 годы. Планируется дальнейшее сокращение отделений.

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