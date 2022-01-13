Количество отделений за год сократилось на 450. Какие банки закрыли больше всего

По данным НБУ, в Украине был 71 действующий банк, и их количество сократилось за год на два.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1 602) и ПриватБанке (1 497). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (Ощадбанк - 235, на ПриватБанк - на 220).

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (392), государственный Укргазбанк (268). Замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (251).