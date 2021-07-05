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Количество ограничено. В Минздраве сомневаются в доступности Janssen в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине зарегистрировали вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Спрос на однодозные вакцины на мировом рынке достаточно велик.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

По его словам, Johnson & Johnson не проводит, условно, открытую политику по локализации своего производства.

"Количество этой вакцины, которая производится, настолько ограничено, что даже встать в очередь или получить ее достаточно сложно. Поэтому малейшие надежды у меня именно на эту вакцину, что она будет в открытом доступе или в большом количестве на территории Украины", - заявил Кузин.

Напомним, сегодня стало известно, Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19.

Ранее сообщалось, что регулятор ЕС одобрил производство вакцины Johnson & Johnson в Италии.

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ВакцинаМинистерство здравоохранения Украины