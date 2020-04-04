Количество новых вакансий в Украине уменьшилось на треть

в Течение второй недели карантину (24-31 марта) количество новых вакансий продолжала снижаться, хотя и меньшими темпами, чем в течение первой недели. Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины от 3 апреля.

Как отмечается в обзоре, за две недели количество вакансий уменьшилось на 34%, отражая ухудшены ожидания предпринимателей относительно будущих доходов.

"Количество новых резюме после снижения на перой неделе карантина (вероятно из-за рекомендации самоизолироваться) в дальнейшем практически не менялась", - говорится в сообщении.

Практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий) за исключением розничной торговли и финансов.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце марта 43% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавирус. По данным опроса, 34% больше опасаются эпидемии коронавирус в Украине; 14% не опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Info Sapiens, по состоянию на конец марта 69% украинцев ощутили негативные последствия эпидемии коронавирус, в частности, 60% отметили финансовые потери.