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Количество клиентов "Львовгаз Сбыта" выросло на 2,2 тысячи

Новости » Энергетика     21.02.2020 - 11:20
Количество клиентов "Львовгаз Сбыта" выросло на 2,2 тысячи
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Больше всего новых клиентов компания получила в Львове

С начала года клиентами "Львовгаз Сбыта" стали 2 218 потребителей газа Львовской области. Прирост новых клиентов происходит за счет новостроек и их газификации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Больше всего новых клиентов компания получила во Львове – 1 999 новых домохозяйств. Также прирост зафиксирован в Дрогобычском районе – 40, Яворовском – 34 и Красноградском районе – 15.

"Сейчас большинство поставок газа нашей компании приходится на бытовых потребителей. Эта категория требует значительных финансовых и человеческих ресурсов для оказания сервиса должного качества", - говорит директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

По словам пресс-службы, клиенты "Львовгаз Сбыта", которые используют газ для бытовых нужд потребляют его больше всего. "Обслуживание таких потребителей является наиболее затратным и трудоемким, ведь требует от компании организации ежедневного приема клиентов и обработки обращений, изготовлению и доставки счетов, обеспечение работы Контакт-центра, других информационно-консультационных и платежных сервисов и тому подобное", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что для решения газовых вопросов компания "Львовгаз Сбыт" наладила систему консультаций как в отделениях компании, так и с помощью Контакт-центра. Кроме того, для клиентов доступны онлайн-сервисы: Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильные приложения 104 MobileLight (iOS) и 104Mobile (Android), чат-бот 7104 в Viber.

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