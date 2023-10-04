Коли ЗСУ можуть отримати безпілотник Akinci: прогноз експерта

Коли саме Збройні сили України отримають безпілотник Akinci сказати складно. Для початку в Україні добудувати завод турецької компанії Baykar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта Defense Express Івана Киричевського .

Україна в майбутньому отримає Akinci

Минулого тижня гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар дав зрозуміти: українські військові можуть отримати новітній безпілотник.

"Щодо Bayraktar Akinci питання в процесі розгляду, наскільки мені відомо. Українські військові добре розуміються на тому, що ми виробляємо і у що інвестуємо. Тому наш план - виробляти всі системи, які ми маємо, тут (в Україні, - ред.)", - заявив він.

Зазначимо, у червні 2023-го турецький уряд дозволив налагодити виробництво Bayraktar TB2 і Akinci в Україні. За словами Байрактара, це демонструє, наскільки сторони близькі до реалізації проекту.

Коли ЗСУ можуть отримати дрон Akinci

У липні почалося будівництво заводу, воно триватиме протягом півтора року. У вересні гендиректор Baykar Makina оголосив про інвестиції на 100 млн доларів. У Київській області з'явиться не тільки завод, а й цілий технопарк на 300 тисяч квадратних метрів. Працюватимуть там тільки українські понад 300 фахівців, інженерів і техніків. Випуск перших безпілотників очікується 2025 року.

Коли українські війська отримають конкретно Akinci, сказати складно. За словами експерта Defense Express Івана Киричевського, це складний дрон, і навряд чи готовий Akinci викотять відразу після того, як на заводі переріжуть червону стрічку.

Безпілотники навряд чи передадуть до запуску роботи заводу

"Очевидно, спочатку розгорнуть виробництво і викотять перші Bayraktar TB2, а локалізація Akinci стане наступним кроком. Це логічно, щоб розуміти, скільки буде випускатися TB2 на наших потужностях і коли переходити до Akinci", - розповів він РБК-Україна.

На його думку, зараз немає сенсу говорити про масштаби та обсяги. Щодо передачі готових дронів до запуску заводу теж є сумніви.

"Це настільки апріорне питання, що безглуздо моделювати - коли і за яких умов. Зрештою якихось експортних поставок Akinci поки що не спостерігалося. Були якісь сигнали, що першим може отримати Азербайджан, але поки що без підтверджень. Тому розраховувати на те, що нам просто передадуть високотехнологічний безпілотник, не варто", - додав Киричевський.

Детальніше про Akinci, відмінності від Bayraktar TB2 і про те, коли наші війська отримають багатоцільовий БПЛА, - у матеріалі РБК-Україна.