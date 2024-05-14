Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК

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Що таке е-кабінет і коли він запрацює

Електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів - це відокремлений персональний веб-сервіс. Який буде реалізований через мобільний додаток.

Е-кабінет дозволить дистанційно оновити облікові дані. Зазначимо, з 18 травня 2024 року українці віком 18-60 років зобов'язані уточнити їх протягом 60 днів. Зробити це можна так само через ТЦК та Центри адмінпослуг.

Сам кабінет запрацює буквально за кілька днів.

"18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов'язаного", - повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Проте, як уточнив член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський, з 18 травня кабінет запустять у тестовому режимі. Який через серйозну роботу триватиме протягом 30 днів, у повноцінному режимі е-кабінет запрацює з червня.

Проте вже з суботи українці зможуть актуалізувати інформацію для ТЦК через додаток.

"Електронний кабінет запрацює з дня набрання чинності законом, і громадяни зможуть оновити свої дані, і це буде вважатися тим, що громадянин виконав вимоги закону", - додав він.

Як працюватиме е-кабінет та які в ньому дані

До електронного кабінету підтягуватимуться дані з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". У ньому містяться понад 30 пунктів персональних даних.

"Оберіг" збирає інформацію з баз податкової, Мін'юсту, Міносвіти, судової адміністрації, прикордонної служби тощо. Відповідно, до кабінету підтягнуться такі відомості як:

ПІБ, дата народження, стать

серія та номер паспорта, ІПН

місце проживання

сімейний стан

освіта

місце роботи та інші дані

На сьогодні під уточненням даних насамперед мають на увазі адресу проживання, номер телефону та e-mail.

Фото: можливий дизайн е-кабінету (facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Завантажити додаток можна з App Store та Google Play на смартфони на базі iOS та Android. Потім необхідно авторизуватись за допомогою BankID, а також заповнити потрібні поля - номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

За словами Чорногоренко, додаток буде простим і нативним. Остаточний інтерфейс не відомий, але судячи з опублікованого на її сторінці у Facebook скріншоту, дизайн схожий на додаток "Дія".

Чи обов'язково завантажувати застосунок

Електронні кабінети створюються на кожного військовозобов'язаного. Навіть на тих, хто не хоче чи не може ним скористатися. Тому реєстрація в е-кабінеті - виключно добровільна.

"Це зручність, яку пропонує держава. Мобільний додаток - один із способів оновлення даних, який необхідно зробити протягом 60 днів із 18 травня", - зазначила Чорногоренко.

Таким чином, є сенс скористатися кабінетом, щоб уточнити дані дистанційно, не стояти в чергах перед ТЦК та уникнути зайвих бюрократичних процедур.

Чи доступний е-кабінет за кордоном

За кордоном для деяких чоловіків призовного віку обмежать консульські послуги. Новий закон про мобілізацію передбачає, що вони також мають уточнити облікові дані. Лише після цього вони можуть скористатися послугами (наприклад, оформити паспорт) в повній мірі.

Зробити це можна за телефоном або електронною поштою, а також через е-кабінет. Ті, хто виїхав, теж зможуть встановити застосунок.

"Думаю, що електронний кабінет почне працювати наступного тижня вже і за кордоном, будь-який громадянин України зможе оновити свої персональні дані", - сказав Веніславський.

За його словами, після оновлення даних громадянин України отримає згенерований QR-код . Який свідчитиме про те, що вимоги закону виконані та є право на консульські послуги без обмежень.

Він також зазначив, що зробити це буде просто, а оновлення даних через додаток та отримання QR-коду займе не більше 15 хвилин.

Коли дедлайн уточнення даних

Катерина Чорногоренко запевнила, що всі охочі встигнуть уточнити дані через е-кабінет.

"Цифрова команда Міноборони працює над тим, щоб запустити додаток 18 травня. Для нас важлива безпека даних, тому ми приділяємо особливу увагу цьому напрямку", - сказала вона.

Тому якщо завантажити електронний кабінет після 18 травня, авторизуватися та уточнити дані до 16 липня включно, дедлайни будуть дотримані і порушення законодавства не буде.

Чи замінить додаток похід до ТЦК

Тільки в частині уточнення даних. Якщо військкомату треба буде уточнити ще якусь інформацію, людину викличуть повісткою. Через е-кабінет повістки не розсилатимуться.

Крім того, "Оберіг" поки не обмінюється даними з МОЗ, тому відомості про стан здоров'я не підтягнуться до кабінету. Отже питання проходження військово-лікарської комісії дистанційно не вирішується. Її, як і раніше, потрібно проходити очно.

Як уточнили в Генеральному штабі ЗСУ, поки немає завдання автоматично давати направлення на комісію всім, хто оновить дані онлайн. Таке рішення ухвалюватиме ТЦК.

Веніславський зазначає, що після того, як військовозобов'язаний скористається додатком, ТЦК у звичайному режимі надішле повістку або викличе через е-кабінет на конкретний час, коли потрібно пройти ВЛК.

Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін також уточнив, що оновити свої дані мають навіть ті, хто має бронь від мобілізації або інші підстави для відстрочки. Раніше повідомлялося, що норма про 60 днів поширюється на всіх військовозобов'язаних, крім знятих з військового обліку. Це також стосується обмежено придатних, оскільки цей статус скасували і до лютого 2025 року такі особи мають знову пройти медогляд.