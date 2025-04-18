Коли закінчується Великий піст-2025 і коли можна їсти м’ясо - пояснення священника

Великий піст у 2025 році триває з 3 березня до 19 квітня - він завершиться у Страсну суботу, напередодні Великодня, який цьогоріч припадає на 20 квітня . Це найтриваліший та найсуворіший період духовної і тілесної підготовки християн до свята.

Про те, коли саме завершується піст і з якого моменту віряни можуть сідати за святковий стіл, розповів у коментарі РБК-Україна ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей Православної церкви України Георгій Коваленко .

Чіткої межі немає, але традиція - є

За словами священника, піст фактично закінчується з завершенням великоднього богослужіння. Саме тоді віряни "розговляються" - тобто починають їсти продукти, від яких утримувалися протягом посту, зокрема м’ясо.

"Піст завершується в неділю. В неділю - великоднє богослужіння, після якого вже традиційно люди розговляються, сідають за святковий стіл. Коли ми служили вночі - це було під ранок. Тепер ми служимо зранку. І після завершення богослужіння сідаємо за святковий стіл. Тобто якоїсь точної "границі" немає", - пояснює отець Георгій.

Він також наголошує: той, хто постив разом із церквою, знає, коли завершити піст. А для тих, хто не постив, ці часові межі не матимуть глибокого значення.

Навіщо потрібен Великий піст

Великий піст - це не лише про харчові обмеження. Його суть - у духовному очищенні, молитві, переосмисленні життя, відмові від шкідливих звичок, примиренні з ближніми. Це час, коли християни мають відкласти розваги, приділяти більше уваги молитві та допомозі іншим.

Упродовж посту віряни утримуються від м’яса, молочних продуктів, яєць, риби (окрім Благовіщення та Вербної неділі) та продуктів тваринного походження. Їжу готують переважно з рослинних інгредієнтів - овочів, фруктів, бобових, круп і хліба. Але головне - не перетворити піст на дієту.

Що відбувається у Страсну суботу

Страсна субота - останній день посту - є особливо важливим у церковному календарі. У цей день християни згадують, як тіло Ісуса Христа перебувало в труні, а душа - в пеклі, щоби врятувати душі померлих. Віряни збирають великодні кошики з пасками, крашанками та іншими святковими стравами, а також займаються благодійністю.