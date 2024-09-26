День захисника і захисниці України: коли святкувати та чому змінили дату

Чому дату свята перенесли

День захисника України на державному рівні започаткували 14 жовтня 2014 року, тоді президент Петро Порошенко підписав відповідний указ. Цей день збігався із церковним святом Покрови Пресвятої Богородиці. У 2021 році з метою дотримання гендерної рівності свято перейменували на День захисника та захисниці України.

Втім, 2023 року Україна провела реформу церковного календаря і усі фіксовані дати свят змістились на 13 днів. Відповідно, оскільки День захисника та захисниці України мав прив'язку до Покрови, то і його дата змістилась із 14-го на 1-ше жовтня.

Наголосимо також, що День захисника та захисниці України з 2015 року є державним святом і неробочим днем, але під час дії воєнного стану вихідного не буде.

Нагадаємо, що до 2014 року в Україні відзначали День захисника Вітчизни 23 лютого, згідно із радянською традицією. Після анексії Криму та початку збройної агресії Росії на Донбасі виникла потреба у декомунізації та створенні власного Дня захисника України.

Чому День захисника та захисниці України відзначають на Покрови

Дату для відзначення Дня захисника та захисниці України вибрали невипадково – Покрова Пресвятої Богородиці вважається днем Українського козацтва, а також днем створення Української повстанської армії (УПА) у 1942 році.

Козаки шанували Богородицю як свою заступницю та захисницю від ворогів, це пов'язаною із християнським трактуванням свята.

"Є дві версії походження свята. Богородиця вийшла із небес і покрила Константинополь омофором (плащем) в знак того, що вона захищає місто від нападників. За слов'янською версією це сталося 860 року, коли князь Аскольд пішов на Константинополь, або у 910 році, коли сарацини напали на це місто", – розповідає історик та військовослужбовець Олександр Алфьоров.

Також він наголошує, що культ Покрови характерний виключно для українців, в інших християн це свято також є, але не шанується так сильно.

Саме на Покрови козаки збирались у храмі на особливий молебень, а після нього вибирали нового кошового отамана, "щоб цілий рік під покровом мудрості та сили бути".

Головна січова церква завжди називалась на честь Покрови, а в кожному козацькому курені була її ікона. Також Богородицю зображали на козацьких хоругвах, під якими вони вирушали у військові походи.

"У цю епоху виник тип ікони "Козацька Покрова", де під омофором Богородиці зображувалися українські ієрархи, гетьмани та козаки. Також саме на свято Покрови козаки проводили ради, на яких обирали нового гетьмана або старшин. За козацької доби військо було не лише армією, але й стало основою української держави", – пояснюють в Українському Інституті національної пам'яті.

Поширення культу Покрови було і за часів Гетьманщини. Під час правління Івана Мазепи будували багато церков та писали ікони, пов’язані із Покровою.

"Завдяки шанобливому ставленню козацтва до Покрови в народі це свято асоціюється з військовою честю, звитягою, мужністю, захистом рідної землі", – додають в Інституті.

Особливий тип ікони із Богородицею та відомими українськими діячами під її покровом – Богданом Хмельницьким, Тарасом Шевченком, Іваном Франком, Михайлом Грушевським, Степаном Бандерою, Симоном Петлюрою та ін. (фото: РБК-Україна)

Як святкують День захисника та захисниці України

До початку повномасштабного вторгнення на головних площах міст влаштовували урочисті концерти, пам'ятну ходу, якою вшановували полеглих за волю України. Під час війни масштабних заходів не проводять.

Традиційно у цей день вітають військовослужбовців й ветеранів, вручають їм державні нагороди та почесні подяки. При цьому історики та активісти закликають не "шкарпетизувати" це свято, тобто не продовжувати радянську традицію дарувати захисниками шкарпетки, одеколони тощо.

У Києві до Дня захисника та захисниці України пройдуть кілька тематичних заходів:

У Національній філармонії України відбудеться концерт Національного духового оркестру України під назвою "Сила нескорених духом"

У будинку Лесі Українки пройде музичний концерт "Козацькому роду нема переводу"

У музеї книги та друкарства України відбудеться музичний концерт "Гей ви, козаченьки!"

День захисника та захисниці України відзначають 1 жовтня (фото: flickr.com_ministryofdefenceua)