Коли відновляться переговори США з Росією: прогноз політолога

На думку Фесенка, переговори США і Росії відновляться вже в березні. Сторони поки так і не домовилися організувати зустріч Трампа з Путіним.

Політолог звернув увагу, що в цей час президенту України Володимиру Зеленському все ж вдалося організувати зустріч з американським лідером. І, що примітно, Зеленський проведе переговори з Трампом до того, як той зустрінеться з Путіним.

"Я очікую, що американці з росіянами відновлять переговори на високому рівні. Думаю, це станеться або наступного тижня, або трохи пізніше. І будуть домовлятися про те, коли і де відбудеться зустріч Трампа з Путіним", - додав Фесенко.

Він також звернув увагу, що потрібно домовлятися про початок робочих переговорів між Україною і Росією, оскільки "Вашингтон і про це ставив питання, але Москва поки що не дала згоди".

Політолог зазначив, що березень буде насиченим у контексті переговорів. Оскільки Україна і США також продовжать обговорення нової угоди.

"Тож на нас ще чекають нові американські гірки і щодо цієї ресурсної угоди, і не виключаю, що і в переговорному процесі щодо завершення війни", - наголосив він.