Коли відбудеться другий саміт миру: Україна визначилася з термінами

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Коли може відбутися саміт

Українські чиновники заговорили про плани на другий саміт миру практично одразу після завершення першого такого саміту, що відбувся у Швейцарії.

Обов'язковою умовою проведення другого саміту миру, як зазначав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, є завершення роботи над українським мирним планом. Документ уже почали готувати на тематичних конференціях щодо пунктів формули миру разом з партнерами.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що план буде підготовлений до кінця листопада цього року. Важливо зазначити, що станом на сьогодні Україна провела лише дві тематичні конференції для підготовки мирного плану - з енергетичної безпеки та продовольчої безпеки. Таким чином, Києву необхідно провести ще вісім тематичних конференцій - по кожному з пунктів формули миру, що залишилися.

Примітно, що терміни підготовки плану залежать не лише від України, а й від партнерів, з якими необхідно досягти консенсусу під час кожної конференції, щоб скласти мирний план. Як визнавав Єрмак, за деякими пунктами формули миру можуть виникнути складнощі.

Але, незважаючи на такі чинники, що впливають на підготовку мирного плану, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що другий саміт миру пройде вже у листопаді - саме тоді у США відбудуться президентські вибори.

Також він наголосив, що на захід запросять представників Росії. Але участь РФ - під великим питанням, оскільки Москва поки що вкрай негативно реагує на мирну ініціативу Києва.

Тривала підготовка першого саміту

Варто нагадати, що перший саміт миру Україна спочатку планувала організувати ще восени минулого року. Про це заявляв президент України Володимир Зеленський.

Але у листопаді 2023 року видання The Wall Street Journal писало, що перший саміт, ймовірно, перенесуть, оскільки конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС призвів до зміщення фокусу країн Близького Сходу з питання завершення війни Росії проти України.

У результаті дата проведення саміту значно змістилася - він відбувся лише 15-16 червня. З чим була пов'язана значна затримка у термінах - офіційно не повідомляли.