Коли варто вести дитину до логопеда: поради батькам від лікарів

Дитина довгий час не починає говорити, або ж ваш першокласник вже розповідає вірші, проте має проблеми з вимовою літер. Це та багато інших проблем є вагомою причиною зустрітись з логопедом.

Докладніше про те, кому та коли варто звертатись за допомогою до логопеда, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

За постановою Міністерства охорони здоров'я, діти, які відстають від ровесників у розвитку, повинні направлятись на консультацію до логопеда.

Для своєчасного виявлення та розв'язання проблеми лікарі зібрали всі симптоми, що потребують консультації логопеда в різному віці.

Перший рік життя:

мало звуків та гуління;

поганий контакт з дорослими;

підозра на порушення слуху;

поганий ковтальний і смоктальний рефлекс;

утруднення під час годування;

коротка вуздечка язика.

Діти у віці 1-2 роки:

не вимовляє слів, не робить спроб їх вимовити або якось по-іншому виразити свою думку (жестами);

підозра на те, що дитина погано розуміє звернену мову або не виконує інструкції;

дитина не обережна;

важко налагодити контакт з дитиною;

мова скандована або не зрозуміла після другого року життя;

якщо дитина, що виросла у двомовній сім’ї, має малий словниковий запас, але в іншому розвивається нормально, розуміє звернену мову та прохання, їй також необхідні заняття з логопедом.

Діти у віці 3-4 років:

мова неправильна або незрозуміла (міняє місцями склади або звуки, скорочує довгі слова);

значні граматичні помилки;

малий словниковий запас, труднощі в підборі слів;

мало говорить, всього декілька речень;

неадекватні відповіді, “власна мова”;

заїкання продовжується або починається після віку, коли воно ще є фізіологічним (близько 3 років);

утруднене спілкування, дитина не зупиняється, щоб послухати .

• Діти у віці 5-6 років:

помилки вимови (р, с, л, к та ін.) - потрібно виправити до шкільного віку;

мова не плавна (затинання та незграбність мови);

обмежена та погано розвинена мова для даного віку;

в цілому мова не зрозуміла, що може бути пов’язано з моторними чи фонологічними проблемами або зі складнощами в розумінні зверненої мови.

• Діти віком 7-15 років: