Коли варто вести дитину до логопеда: поради батькам від лікарів
Дитина довгий час не починає говорити, або ж ваш першокласник вже розповідає вірші, проте має проблеми з вимовою літер. Це та багато інших проблем є вагомою причиною зустрітись з логопедом.
Докладніше про те, кому та коли варто звертатись за допомогою до логопеда, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
За постановою Міністерства охорони здоров'я, діти, які відстають від ровесників у розвитку, повинні направлятись на консультацію до логопеда.
Для своєчасного виявлення та розв'язання проблеми лікарі зібрали всі симптоми, що потребують консультації логопеда в різному віці.
Перший рік життя:
- мало звуків та гуління;
- поганий контакт з дорослими;
- підозра на порушення слуху;
- поганий ковтальний і смоктальний рефлекс;
- утруднення під час годування;
- коротка вуздечка язика.
Діти у віці 1-2 роки:
- не вимовляє слів, не робить спроб їх вимовити або якось по-іншому виразити свою думку (жестами);
- підозра на те, що дитина погано розуміє звернену мову або не виконує інструкції;
- дитина не обережна;
- важко налагодити контакт з дитиною;
- мова скандована або не зрозуміла після другого року життя;
- якщо дитина, що виросла у двомовній сім’ї, має малий словниковий запас, але в іншому розвивається нормально, розуміє звернену мову та прохання, їй також необхідні заняття з логопедом.
Діти у віці 3-4 років:
- мова неправильна або незрозуміла (міняє місцями склади або звуки, скорочує довгі слова);
- значні граматичні помилки;
- малий словниковий запас, труднощі в підборі слів;
- мало говорить, всього декілька речень;
- неадекватні відповіді, “власна мова”;
- заїкання продовжується або починається після віку, коли воно ще є фізіологічним (близько 3 років);
- утруднене спілкування, дитина не зупиняється, щоб послухати .
• Діти у віці 5-6 років:
- помилки вимови (р, с, л, к та ін.) - потрібно виправити до шкільного віку;
- мова не плавна (затинання та незграбність мови);
- обмежена та погано розвинена мова для даного віку;
- в цілому мова не зрозуміла, що може бути пов’язано з моторними чи фонологічними проблемами або зі складнощами в розумінні зверненої мови.
• Діти віком 7-15 років:
- усі вищенаведені проблеми, якщо ними не займались раніше
- особливо ті проблеми, які суттєво впливають на мову.
При підготовці публікації використовувались дані Міністерства охорони здоров’я України.
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