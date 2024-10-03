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Коли варто вести дитину до логопеда: поради батькам від лікарів

Україна, Четвер 03 жовтня 2024 18:00
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Коли варто вести дитину до логопеда: поради батькам від лікарів Фото: дитина в логопеда (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Дитина довгий час не починає говорити, або ж ваш першокласник вже розповідає вірші, проте має проблеми з вимовою літер. Це та багато інших проблем є вагомою причиною зустрітись з логопедом.

Докладніше про те, кому та коли варто звертатись за допомогою до логопеда, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

За постановою Міністерства охорони здоров'я, діти, які відстають від ровесників у розвитку, повинні направлятись на консультацію до логопеда.

Для своєчасного виявлення та розв'язання проблеми лікарі зібрали всі симптоми, що потребують консультації логопеда в різному віці.

Перший рік життя:

  • мало звуків та гуління;
  • поганий контакт з дорослими;
  • підозра на порушення слуху;
  • поганий ковтальний і смоктальний рефлекс;
  • утруднення під час годування;
  • коротка вуздечка язика.

Діти у віці 1-2 роки:

  • не вимовляє слів, не робить спроб їх вимовити або якось по-іншому виразити свою думку (жестами);
  • підозра на те, що дитина погано розуміє звернену мову або не виконує інструкції;
  • дитина не обережна;
  • важко налагодити контакт з дитиною;
  • мова скандована або не зрозуміла після другого року життя;
  • якщо дитина, що виросла у двомовній сім’ї, має малий словниковий запас, але в іншому розвивається нормально, розуміє звернену мову та прохання, їй також необхідні заняття з логопедом.

Діти у віці 3-4 років:

  • мова неправильна або незрозуміла (міняє місцями склади або звуки, скорочує довгі слова);
  • значні граматичні помилки;
  • малий словниковий запас, труднощі в підборі слів;
  • мало говорить, всього декілька речень;
  • неадекватні відповіді, “власна мова”;
  • заїкання продовжується або починається після віку, коли воно ще є фізіологічним (близько 3 років);
  • утруднене спілкування, дитина не зупиняється, щоб послухати .

• Діти у віці 5-6 років:

  • помилки вимови (р, с, л, к та ін.) - потрібно виправити до шкільного віку;
  • мова не плавна (затинання та незграбність мови);
  • обмежена та погано розвинена мова для даного віку;
  • в цілому мова не зрозуміла, що може бути пов’язано з моторними чи фонологічними проблемами або зі складнощами в розумінні зверненої мови.

• Діти віком 7-15 років:

  • усі вищенаведені проблеми, якщо ними не займались раніше
  • особливо ті проблеми, які суттєво впливають на мову.

При підготовці публікації використовувались дані Міністерства охорони здоров’я України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про хворобу, на яку зазвичай хворіють діти віком від 6 місяців до 4-5 років.

Крім того, ми повідомляли, кому та коли варто вакцинуватись від грипу.

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