Когда следует вести ребенка к логопеду: советы родителям от врачей

Ребенок долгое время не начинает говорить, или ваш первоклассник уже рассказывает стихи, однако имеет проблемы с произношением букв. Это и многие другие проблемы являются веской причиной встретиться с логопедом.

Подробнее о том, кому и когда следует обращаться за помощью к логопеду, можно узнать - в материале РБК-Украина.