Когда следует вести ребенка к логопеду: советы родителям от врачей
Ребенок долгое время не начинает говорить, или ваш первоклассник уже рассказывает стихи, однако имеет проблемы с произношением букв. Это и многие другие проблемы являются веской причиной встретиться с логопедом.
Подробнее о том, кому и когда следует обращаться за помощью к логопеду, можно узнать - в материале РБК-Украина.
По постановлению Министерства здравоохранения дети, которые отстают от ровесников в развитии, должны направляться на консультацию к логопеду.
Для своевременного выявления и решения проблемы врачи собрали все симптомы, требующие консультации логопеда в разном возрасте.
Первый год жизни:
- мало звуков и гулов;
- плохой контакт со взрослыми;
- подозрение на нарушение слуха;
- плохой глотательный и сосательный рефлекс;
- затруднение при кормлении;
- короткая уздечка языка.
Дети в возрасте 1-2 года:
- не произносит слов, не делает попыток их произнести или как-то по-другому выразить свое мнение (жестами);
- подозрение, что ребенок плохо понимает обращенный язык или не выполняет инструкции;
- ребенок не осторожен;
- трудно наладить контакт с ребенком;
- язык скандирован или не ясен после второго года жизни;
- если ребенок, выросший в двуязычной семье, имеет малый словарный запас, но в другом развивается нормально, понимает обращенный язык и просьбу, ему также необходимы занятия с логопедом.
Дети в возрасте 3-4 лет:
- язык неправильный или непонятный (меняет местами слоги или звуки, сокращает длинные слова);
- значительные грамматические ошибки;
- малый словарный запас, трудности в подборе слов;
- мало говорящего, всего несколько предложений;
- неадекватные ответы, "собственный язык";
- заикание продолжается или начинается после возраста, когда оно еще является физиологическим (около 3 лет);
- затрудненное общение, ребенок не останавливается, чтобы послушать.
• Дети в возрасте 5-6 лет:
- ошибки произношения (р, с, л, к и др.) - нужно исправить до школьного возраста;
- язык не плавный (затинание и неловкость речи);
- ограниченный и плохо развитый язык для данного возраста;
- в целом речь не ясна, что может быть связано с моторными или фонологическими проблемами или со сложностями в понимании обращенного языка.
• Дети 7-15 лет:
- все вышеперечисленные проблемы, если ими не занимались раньше
- особенно те проблемы, которые оказывают существенное влияние на язык.
При подготовке публикации использовались данные Министерства здравоохранения Украины.
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