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Когда следует вести ребенка к логопеду: советы родителям от врачей

Украина, Четверг 03 октября 2024 18:00
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Когда следует вести ребенка к логопеду: советы родителям от врачей Фото: ребенок в логопеде (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Ребенок долгое время не начинает говорить, или ваш первоклассник уже рассказывает стихи, однако имеет проблемы с произношением букв. Это и многие другие проблемы являются веской причиной встретиться с логопедом.

Подробнее о том, кому и когда следует обращаться за помощью к логопеду, можно узнать - в материале РБК-Украина.

По постановлению Министерства здравоохранения дети, которые отстают от ровесников в развитии, должны направляться на консультацию к логопеду.

Для своевременного выявления и решения проблемы врачи собрали все симптомы, требующие консультации логопеда в разном возрасте.

Первый год жизни:

  • мало звуков и гулов;
  • плохой контакт со взрослыми;
  • подозрение на нарушение слуха;
  • плохой глотательный и сосательный рефлекс;
  • затруднение при кормлении;
  • короткая уздечка языка.

Дети в возрасте 1-2 года:

  • не произносит слов, не делает попыток их произнести или как-то по-другому выразить свое мнение (жестами);
  • подозрение, что ребенок плохо понимает обращенный язык или не выполняет инструкции;
  • ребенок не осторожен;
  • трудно наладить контакт с ребенком;
  • язык скандирован или не ясен после второго года жизни;
  • если ребенок, выросший в двуязычной семье, имеет малый словарный запас, но в другом развивается нормально, понимает обращенный язык и просьбу, ему также необходимы занятия с логопедом.

Дети в возрасте 3-4 лет:

  • язык неправильный или непонятный (меняет местами слоги или звуки, сокращает длинные слова);
  • значительные грамматические ошибки;
  • малый словарный запас, трудности в подборе слов;
  • мало говорящего, всего несколько предложений;
  • неадекватные ответы, "собственный язык";
  • заикание продолжается или начинается после возраста, когда оно еще является физиологическим (около 3 лет);
  • затрудненное общение, ребенок не останавливается, чтобы послушать.

• Дети в возрасте 5-6 лет:

  • ошибки произношения (р, с, л, к и др.) - нужно исправить до школьного возраста;
  • язык не плавный (затинание и неловкость речи);
  • ограниченный и плохо развитый язык для данного возраста;
  • в целом речь не ясна, что может быть связано с моторными или фонологическими проблемами или со сложностями в понимании обращенного языка.

• Дети 7-15 лет:

  • все вышеперечисленные проблемы, если ими не занимались раньше
  • особенно те проблемы, которые оказывают существенное влияние на язык.

При подготовке публикации использовались данные Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о болезни, которой обычно болеют дети в возрасте от 6 месяцев до 4-5 лет.

Кроме того, мы сообщали, кому и когда следует вакцинироваться от гриппа.

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