Коли в Україні температура впаде для початку опалювального сезону: прогноз синоптиків

За її словами, в Києві температура знизиться до 8 градусів 17 жовтня, а на заході - 16 жовтня, хоча на півдні поки може бути тепліше.

"З 17-18 числа і до 25 жовтня середньодобова температура буде нижче 8 градусів за тими розрахунками, які є на сьогодні", - сказала Голеня.

Прогноз погоди

Нагадаємо, найближчим часом в Україні очікується дві хвилі похолодання. Перша розпочнеться вже 15 жовтня. Через вторгнення арктичного повітря з 20 жовтня наприкінці наступного тижня можливий перший сніг.

Опалювальний сезон

Стандартна дата початок опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, опалення в будинках українців почнуть включать найближчим часом відповідно до погодних умов.