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Коли в Україні припиниться стрімке зростання цін: прогноз НБУ

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 11:52
Коли в Україні припиниться стрімке зростання цін: прогноз НБУ Фото: ціни в Україні стабілізуються лише у 2025 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До кінця 2022 року інфляція продовжить прискорюватися та досягне 30% насамперед під впливом шоків пропозиції та погіршення очікувань, що викликані війною, а також високої світової інфляції. Частина з цих чинників впливатиме на інфляцію і в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2022 року).

"Проте очікуване зменшення безпекових ризиків з середини 2023 року сприятиме зниженню інфляційних очікувань економічних агентів, а проінфляційний ефект шоків пропозиції поступово згасатиме", - йдеться у звіті.

Коли в Україні припиниться стрімке зростання цін: прогноз НБУ

За прогнозом НБУ, зниження ризиків для підприємницької діяльності, налагодження оптимальних логістичних зв’язків, відновлення виробничих потужностей зменшуватимуть затрати бізнесу та сприятимуть нарощуванню пропозиції та стабілізації споживчих цін.

Додатковими чинниками зниження темпів інфляції будуть відносно жорсткі монетарні умови, а також поступове вщухання світової інфляції. Виважена боргова політика уряду України з відмовою від монетизації дефіциту бюджету додатково сприятиме поліпшенню інфляційних очікувань, зазначили НБУ.

Як і в поточному році, так і на прогнозному горизонті тиск з боку попиту буде низьким через значне падіння доходів населення. Споживчий попит ще тривалий час залишатиметься нижче свого рівноважного рівня внаслідок збереження високого рівня безробіття і повільного відновлення доходів населення, прогнозують фахівці НБУ.

Основною причиною прискорення базової інфляції майже до 25% до кінця цього року залишатимуться шоки пропозиції, пов’язані з війною, у тому числі зростання витрат бізнесу та вторинні ефекти від липневого коригування курсу. У наступному році ці ефекти більшою мірою згасатимуть, що загальмує темпи росту базового ІСЦ майже вдвічі, а до кінця прогнозного періоду - до 3%, прогнозують в НБУ.

Коли в Україні припиниться стрімке зростання цін: прогноз НБУ

Проте джерелом тиску на ціни з боку попиту буде посилена потреба з відновлення житла, що визначатиме зростання цін на відповідні товари та послуги. Швидкому дезінфляційному тренду та досягненню цілі в межах прогнозного горизонту заважатиме передусім висока вартість енергоносіїв. Через накопичення дисбалансів у енергетичній сфері в повоєнний період виникне потреба в поетапному приведенні енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів.

Коли в Україні припиниться стрімке зростання цін: прогноз НБУ

"В умовах високих світових цін на енергоресурси адміністративно регульована складова в наступні роки зростатиме найбільше з усіх компонент інфляції та зумовлюватиме основний внесок у неї. Через це споживча інфляція перебуватиме вище цілі 5% до кінця 2024 року, і досягне її лише у 2025 році",- йдеться в Інфляційному звіті.

Коли в Україні припиниться стрімке зростання цін: прогноз НБУ

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме 30%. У 2023 році інфляція сповільниться до 20,8%, а у 2024 році - до 9,4%.

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