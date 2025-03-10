Коли в Україні переводять годинники на літній час: точна дата

Згідно з чинними правилами, 30 березня о 3:00 ночі стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Це означає, що українці спатимуть на годину менше. Більшість електронних пристроїв змінять час автоматично, а механічні годинники доведеться перевести вручну.

У 2024 році Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №4201, який мав скасувати переведення годинників та зафіксувати зимовий час (GMT +2) як постійний. Однак без підпису президента документ не набув юридичної сили. Таким чином, наразі офіційно перехід на літній час залишається чинним, і 26 жовтня 2025 року Україна має знову повернутися на зимовий час.

Зазначимо, більша частина території України (85%) знаходиться у другому часовому поясі, що відповідає зимовому часу. Водночас частина Закарпаття належить до першого поясу, а Луганська, Донецька області, а також східні райони Харківської та Запорізької областей - до третього. Через це у найзахідніших і найсхідніших регіонах країни спостерігається різниця у часі, що перевищує одну годину від стандартного.