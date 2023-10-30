Коли Україна може отримати F-16 і скільки літаків треба: відповідь Повітряних сил

"Дати кожний чиновник у Європі чи в США, лідер думок чи урядовець озвучує. І в усіх різні дати. Ми поки що опираємося на весну, адже, якщо розпочався процес тренування наших пілотів уже з авіаційними інструкторами, то в принципі, думаю, можна розраховувати на ті заяви, які зробила українська влада", - сказав Ігнат.

При цьому Ігнат не приховує, що Україна хоче отримати літаки-инищувачі "якомога швидше, а швидше за F-16 не вийде отримати нічого".

"Тому чекаємо з нетерпінням наших льотчиків з навчання. Процес навчання дійсно є непростим, підготовка інфраструктури не є простою, підготовка інженерів також не є простою", - зауважив речник.

Скільки сучасних винищувачів треба Україні

Як зазначив Ігнат, загалом півтори сотні сучасних винищувачів могли б дозволити ефективно захищати повітряний простір України.

"Півтори сотні - це та кількість, яка б дозволила захищати нашу країну, її повітряний простір. Це в перспективі, коли ми замінемо весь парк радянської застарілої (і морально і фізично) техніки на F-16, можливо інший тип літака, наприклад Gripen", - додав він.

F-16 для України

Раніше екс-міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що чекати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року. Своєю чергою, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів.