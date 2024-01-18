Коли Туреччина, Болгарія та Румунія почнуть розмінувати Чорне море: прогноз посла України

Туреччина, Болгарія та Румунія, ймовірно, розпочнуть реалізацію меморандуму, який передбачає розмінування Чорного моря, вже влітку цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Боднара під час брифінгу .

Він розповів, що для того, щоб три країни НАТО розпочали розмінування Чорного моря, вони мають ввести в дію підписаний між ними меморандум. Румунія вже зробила це, Болгарія виконує внутрішньодержавні процедури, а Туреччина має ратифікувати меморандум - цим займається парламент.

За словами Боднара, зараз влада Туреччини робить все можливе для того, щоб у найближчі місяць-два узгодити та ратифікувати документ.

"Найбільш ймовірно, що вихід кораблів у море відбудеться десь у літні місяці, ареал охоплення - це міжнародні води. Умовно кажучи, якщо ми проведемо лінію від Одеси до Босфору, то на захід від цієї лінії. Тобто можна вважати, що від колишньої лінії зернового коридору на захід до територіальних вод Румунії, Болгарії та Туреччини", - уточнив посол.

Він додав, що Україна працює над тим, щоб приєднатися до меморандуму. Для цього запропонували умову, що участь кораблів нашої країни в ініціативі буде можлива лише після завершення війни, щоб вони не були об'єктами атак.

"Водночас, обмін інформацією та інша співпраця можлива в інших часових рамках. Про це ми вестимемо переговори безпосередньо під час зустрічей", - зазначив дипломат.

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого тижня Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум, який передбачає протидію морським мінам у Чорному морі.

Таким чином, країни створять цільову групу протимінної діяльності в акваторії моря. Це необхідно, щоб зробити судноплавство безпечнішим.