Когда Турция, Болгария и Румыния начнут разминировать Черное море: прогноз посла Украины

Турция, Болгария и Румыния, вероятно, начнут реализацию меморандума, который предусматривает разминирование Черного моря, уже летом этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василя Боднара во время брифинга .

Он рассказал, что для того, чтобы три страны НАТО начали разминирование Черного моря, они должны ввести в действие подписанный между ними меморандум. Румыния уже сделала это, Болгария выполняет внутреннегосударственные процедуры, а Турция должна ратифицировать меморандум - этим занимается парламент.

По словам Боднара, сейчас власти Турции делают все возможное для того, чтобы в ближайшие месяц-два согласовать и ратифицировать документ.

"Наиболее вероятно, что выход кораблей в море состоится где-то в летние месяцы, ареал охвата - это международные воды. Условно говоря, если мы проведем линию от Одессы до Босфора, то к западу от этой линии. То есть можно считать, что от прежней линии зернового коридора к западу до территориальных вод Румынии, Болгарии и Турции", - уточнил посол.

Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы присоединиться к меморандуму. Для этого предложили условие, что участие кораблей нашей страны в инициативе будет возможно только после завершения войны, чтобы они не были объектами атак.

"В то же время, обмен информацией и другое сотрудничество возможно в других временных рамках. Об этом мы будем вести переговоры непосредственно во время встреч", - отметил дипломат.

Что предшествовало

Напомним, еще на прошлой неделе Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум, который предусматривает противодействие морским минам в Черном море.

Таким образом, страны создадут целевую группу по противоминной деятельности в акватории моря. Это необходимо, чтобы сделать судоходство более безопасным.