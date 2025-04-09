Коли Трампу увірветься терпець щодо Росії? Подоляк спрогнозував дедлайн

За словами Подоляка, хоча Трамп продовжує говорити, що готовий до переговорів і пропонує свою стратегію для мирного врегулювання, ці спроби нейтралізуються діями російського диктатора Володимира Путіна, який намагається продовжити військову ескалацію.

"Все, що говорить Трамп, що він готовий домовитись, що він запропонував щось, що його стратегія абсолютно дієва, Путін це все обнуляє", - підкреслив Подоляк.

За його словами, ці дії Росії не можуть залишатися без відповіді, і США в кінцевому підсумку будуть змушені змінити свою стратегію стосовно Росії. Зокрема, реалізувати концепцію жорсткого примусу до Росії, яка включатиме значні санкції та нарощування військових можливостей України для завдання потужних ударів по території РФ.

"Рано чи пізно ти маєш прийти до конкретного розуміння, що тебе принижують раз за разом. І робить це виключно Росія. І це робить Росія свідомо. Путін абсолютно щиро вкладається в те, щоб примусити Трампа, ще затягнувши час, грати в російську гру, але при тому обнуляючи його репутацію", - сказав Подоляк.

Він також зазначив, що терпець Трампа, ймовірно, урветься в найближчі місяці, уточнивши, що "психологічний дедлайн" для США наступить у середині-кінці травня. За його словами, до цього часу всім стане очевидно, що Путін принижує Трампа.

"Це питання місяців. Тобто, до середини-кінця травня вже буде зрозуміло, що це не працює", - зазначив він.

Подоляк прогнозує, що США або змінять свою стратегію щодо Росії, або будуть змушені повністю адаптуватися до "російської гри", що абсолютно не відповідає психотипу Дональда Трампа.

Переговори у Саудівській Аравії

Минулого місця Сполучені Штати проведи декілька раундів перемовин з Україною та Росією щодо перемир'я.

Тоді сторони обговорювали запропоноване раніше американською стороною припинення вогню на 30 днів. Цю пропозицію відразу підтримала Україна, але Росія так і не дала чіткої відповіді. Щобільше, росіяни почали висувати власні вимоги щодо перемир'я.