Коли Трамп почне продавати зброю Україні: у Зеленського дали відповідь

"Президент України звертається до США, чисто прагматично говорить, давайте будемо у вас купувати зброю. Для виробників зброї, які є донорами Республіканської партії, присутність у війні України проти Росії очевидно позитивна, тому що вона збільшує дохідність цих компаній, збільшує частку на глобальному рикну і впливи цих компаній", - зазначив Подоляк.

За його словами, відмовлятись від постачання зброї в Україну, особливо на комерційній основі, - це непрагматично. Тому Трамп точно не буде цього дотримуватися.

"Він може там робити будь-які заяви, але продавати зброю в повному обсязі, особливо зброю, яка є ефективною сьогодні проти російської зброї, яка є прямим конкурентом американських зброярів, це очевидні плюси", - додав Подоляк.

На думку радника, Трамп почне продавати американську зброю Україні, як тільки зрозуміє дії російського диктатора Володимира Путіна.

"І я думаю, що як тільки пан Трамп зрозуміє обнулення своєї репутації з боку Путіну, всі ці міфічні, ілюзорні домовленості, які вони начебто вже отримали в рамках переговорів про економіку, він суттєво прискорить постачання відповідних інструментів для нанесення максимальних збитків Російській Федерації на полі бою", - підкреслив Подоляк.

Купівля зброї у США

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити в Америки засоби ППО та іншу зброю на 30, а той на 50 мільярдів доларів, і розглядає озброєння як своєрідні гарантії безпеки.

Пізніше глава держави уточнив, що Україна готова купити у США десять систем Patriot або отримати ліцензії на їхнє виробництво.

За словами Зеленського, Україна готова витратити 15 мільярдів доларів на закупівлю 10 систем, які зможуть захистити найбільші міста, де зосереджено скупчення людей.