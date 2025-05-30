Коли Сенат США може почати розгляд санкції проти Росії: що каже Грем

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, на початку квітня сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти Росії за відмову від довготривалого миру з Україною.

Раніше ми повідомляли, що Сенат США готовий схвалити законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не покаже прагнення до миру.

Ці санкції буде запроваджено, якщо Росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир з Україною або вдасться до інших зусиль, включно з військовим вторгненням, які підірвуть суверенітет України після укладення миру. Закон також встановлює 500%-вий тариф на імпортовані товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Грем заявив, що у нього достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести законопроєкт на розгляд і там. До того ж Трамп не зможе ветувати законопроєкт, оскільки для подолання вето необхідно 67 голосів у Сенаті, а проєкт підтримують 81.

Сенатор також зазначив, що Путіну зрештою доведеться вибирати між зустріччю з Трампом і припиненням війни або "розгромом" російської економіки.

Як заявив ексрадник президента України Олег Устенко, у разі схвалення закону США Росія може втратити близько 150 млрд доларів, що становить майже 40% її бюджету.

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