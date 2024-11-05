Коли Різдвяний піст 2024 за новим календарем: точні дати та повний список заборон

15 листопада розпочинається останній у 2024 році багатоденний Різдвяний піст. Він триватиме 40 днів.
РБК-Україна розповідає про те, що дозволено та заборонено робити під час Різдвяного посту.
Цьогоріч за новим календарем Різдвяний піст розпочнеться в середині листопада. Піст триватиме 40 днів, зокрема, з 15 листопада до 25 грудня. У цей час віряни будуть духовно очищатися та готуватися до величного свята Різдва Христового.
В період Різдвяного посту треба відмовитись від: яєць, будь-яких м'ясних і молочних продуктів. В тому числі і від макаронних виробів та випічки, що містять м'ясо чи молочні продукти. Окрім цього, не можна їсти фастфуд, снеки та пити алкоголь.
Основа раціону повинна складатися з овочів, ягід та фруктів. А ще з круп, бобових і сухофруктів. Дозволено також їсти насіння, горіхи та гриби. В певні дні дозволяється їсти рибу та випити келих вина.
Загалом весь період Різдвяного посту ділиться на три основні цикли, кожен з яких відрізняється за раціоном. Перший цикл Різдвяного посту триває з 15 листопада до 6 грудня, другий - з 7 грудня до 18 грудня і третій - з 19 грудня до 24 грудня.
Меню за днями на перший цикл Різдвяного посту:
• понеділок - гарячі страви без олії та продукти рослинного походження;
• середа та п’ятниця - строге сухоїдіння;
• вівторок, четвер, субота та неділя - можна їсти рибу та пити вино.
Меню за днями на другий цикл:
• понеділок - можна лише рослинну їжу, без додавання олії;
• вівторок та четвер - рослинна їжа з олією;
• середа та п’ятниця - строге сухоїдіння;
• субота та неділя - можна їсти рибу, гарячі страви з олією та пити вино.
Меню за днями на третій цикл:
• понеділок, середа та п’ятниця - строге сухоїдіння;
• вівторок та четвер - гарячі страви без олії;
• субота та неділя - гарячі страви з олією.
Крім харчових обмежень, важливою частиною Різдвяного посту є духовна підготовка та очищення. У цей час заборонено курити, відвідувати розважальні заходи та гучні вечірки. Окрім того, не можна казати погані слова, ображати людей та проводити обряди вінчання. У піст також заборонені сварки, ненависть та жадібність.
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