Коли Різдвяний піст 2024 за новим календарем: точні дати та повний список заборон

Цьогоріч за новим календарем Різдвяний піст розпочнеться в середині листопада. Піст триватиме 40 днів, зокрема, з 15 листопада до 25 грудня. У цей час віряни будуть духовно очищатися та готуватися до величного свята Різдва Христового.

Що не можна їсти під час Різдвяного посту

В період Різдвяного посту треба відмовитись від: яєць, будь-яких м'ясних і молочних продуктів. В тому числі і від макаронних виробів та випічки, що містять м'ясо чи молочні продукти. Окрім цього, не можна їсти фастфуд, снеки та пити алкоголь.

Основа раціону повинна складатися з овочів, ягід та фруктів. А ще з круп, бобових і сухофруктів. Дозволено також їсти насіння, горіхи та гриби. В певні дні дозволяється їсти рибу та випити келих вина.

Меню за днями посту

Загалом весь період Різдвяного посту ділиться на три основні цикли, кожен з яких відрізняється за раціоном. Перший цикл Різдвяного посту триває з 15 листопада до 6 грудня, другий - з 7 грудня до 18 грудня і третій - з 19 грудня до 24 грудня.

Меню за днями на перший цикл Різдвяного посту:

• понеділок - гарячі страви без олії та продукти рослинного походження;

• середа та п’ятниця - строге сухоїдіння;

• вівторок, четвер, субота та неділя - можна їсти рибу та пити вино.

Меню за днями на другий цикл:

• понеділок - можна лише рослинну їжу, без додавання олії;

• вівторок та четвер - рослинна їжа з олією;

• середа та п’ятниця - строге сухоїдіння;

• субота та неділя - можна їсти рибу, гарячі страви з олією та пити вино.

Меню за днями на третій цикл:

• понеділок, середа та п’ятниця - строге сухоїдіння;

• вівторок та четвер - гарячі страви без олії;

• субота та неділя - гарячі страви з олією.

Що ще заборонено під час посту

Крім харчових обмежень, важливою частиною Різдвяного посту є духовна підготовка та очищення. У цей час заборонено курити, відвідувати розважальні заходи та гучні вечірки. Окрім того, не можна казати погані слова, ображати людей та проводити обряди вінчання. У піст також заборонені сварки, ненависть та жадібність.