Коли в РФ може початися мобілізація і як вона проходитиме: думки експертів

У Росії до виборів президента навряд чи почнуть проводити справжню мобілізацію, однак після них цей процес можуть посилити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі експертів Олексія Гетьмана та Олександра Коваленка.

Як зараз йдуть справи з мобілізацією у РФ

Після завершення "часткової мобілізації" у 2023 році російська влада почала кампанію з укладення контрактів. Станом на середину грудня, за словами російського диктатора Володимира Путіна, у такий спосіб було набрано 486 тисяч осіб, а до кінця 2023-го цифра мала зрости до 500 тисяч. Саме тому нової мобілізації не планується, принаймні поки що.

"Навіщо нам мобілізація? На сьогодні необхідності в цьому немає", - говорив він.

Що говорить українська розвідка

Як розповів представник ГУР Вадим Скібіцький, щодня контракти підписують до 1000-1100 осіб, або приблизно 30 тисяч на місяць.

І це число здебільшого йде на поповнення втрат. Але щоб створити потужний стратегічний резерв, справжня мобілізація противнику необхідна.

"Чи наважиться Путін це зробити? До виборів навряд чи. А далі - будемо дивитися. Зараз ще рано про це говорити. Але всі умови для проведення мобілізації в будь-який час у Росії створені", - говорив він на початку січня.

До виборів Путіна мобілізацію навряд чи посилять

Якщо зараз вдається мобілізувати до 30 тисяч росіян на місяць, то це не компенсує втрати повною мірою.

"За загальноприйнятою статистикою, на одного вбитого припадає щонайменше два поранених. Тобто ще близько 60 тисяч ми "трьохсотим". У підсумку виходить, що десь під 100 тисяч на місяць вони втрачають убитими і пораненими. Усе одно баланс негативний", - пояснює Олексій Гетьман.

За його словами, ще місяць-два вони протримаються в такому темпі, але далі потрібно посилювати мобілізацію. Іншого виходу, щоб підтримувати необхідну кількість живої сили, немає.

Також він вважає, що до березня мобілізації не буде, адже навіть за високої підтримки Путіна це непопулярне рішення, і він не ризикуватиме перед виборами. Крім того, втрати ще зростуть, оскільки напевно росіяни кинуть усі сили, щоб домогтися хоч якихось успіхів на фронті і показати, як "за планом" іде їхня "спеціальна військова операція".

Темпи мобілізації в майбутньому зростатимуть

На думку Олександра Коваленка, майбутня кампанія з набору росіян в армію називатиметься як завгодно, тільки не мобілізацією.

"Їм як повітря потрібен людський ресурс. Тому що в наступі, який вони розпочали у 2023 році, великий рівень втрат, які треба компенсувати. Якщо цього не робити і тримати мобілізаційний потенціал на рівні 25-30 тисяч на місяць, то вони не зможуть не те, що компенсувати "двохсотих" і "трьохсотих", вони не зможуть відновити ротаційні підрозділи", - наголосив він.

За оцінками експерта, темпи мобілізації в Росії можуть підняти до 40-50 тисяч на місяць.

У Росії немає больового порога в питанні втрат

"Близько 500 тисяч за підсумками року. Але вони не будуть проводити її так, як восени 2022 року. Тоді на місяць мобілізували 100 тисяч, і система майже лопнула. Мені здається, у Росії використовуватимуть лайтовий варіант у межах 50 тисяч на місяць, щоб не перевантажувати систему. І це здатне задовольнити потреби в мобілізаційному ресурсі", - зазначив Коваленко.

При цьому не варто сподіватися, що у противника є больовий поріг, тобто критичне число загиблих або відправлених на війну, яке змусить пересічних громадян Російської Федерації вийти на протести, повалити режим Путіна або відмовитися від війни.

Експерт вважає, що тут питання в тому, наскільки у них вистачить ресурсів, щоб мобілізувати десятки тисяч на місяць і їх забезпечувати.

"У нас війна ведеться не у форматі очікування, коли вони схаменуться. Війна йде на виснаження, і ми робимо все, щоб їм було важче підтримувати агресію проти нас, зокрема забезпечувати свої війська. Але больового порога немає", - підсумував експерт.

Детальніше про чисельність окупантів, боєздатність російських військ і про те, скільки ще росіян може мобілізувати Володимир Путін, - у матеріалі РБК-Україна.