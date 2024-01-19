Когда в РФ может начаться мобилизация и как она будет проходить: мнения экспертов

В России до выборов президента вряд ли начнут проводить настоящую мобилизацию, однако после них этот процесс могут усилить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии экспертов Алексея Гетьмана и Александра Коваленко.

Как сейчас обстоят дела с мобилизацией в РФ

После завершения "частичной мобилизации" в 2023 году российские власти начали кампанию по заключению контрактов. По состоянию на середину декабря, по словам российского диктатора Владимира Путина, таким образом было набрано 486 тысяч человек, а до конца 2023-го цифра должна была вырасти до 500 тысяч. Именно поэтому новой мобилизации не планируется, по крайней мере пока.

"Зачем нам мобилизация? На сегодня необходимости в этом нет", - говорил он.

Что говорит украинская разведка

Как рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий, ежедневно контракты подписывают до 1000-1100 человек, или примерно 30 тысяч в месяц.

И это число в основном идет на пополнение потерь. Но чтобы создать мощный стратегический резерв, настоящая мобилизация противнику необходима.

"Решится ли Путин это сделать? До выборов вряд ли. А дальше - будем смотреть. Сейчас еще рано об этом говорить. Но все условия для проведения мобилизации в любое время в России созданы", - говорил он в начале января.

До выборов Путина мобилизацию вряд ли усилят

Если сейчас удается мобилизовать до 30 тысяч россиян в месяц, то это не компенсирует потери в полной мере.

"По общепринятой статистике, на одного убитого приходится минимум два раненых. То есть еще около 60 тысяч мы "трехсотых". В итоге получается, что где-то под 100 тысяч в месяц они теряют убитыми и ранеными. Все равно баланс отрицательный", - объясняет Алексей Гетьман.

По его словам, еще месяц-два они продержатся в таком темпе, но дальше нужно усиливать мобилизацию. Другого выхода, чтобы поддерживать необходимое количество живой силы, нет.

Также он считает, что до марта мобилизации не будет, ведь даже при высокой поддержке Путина это непопулярное решение, и он не будет рисковать перед выборами. Кроме того, потери еще возрастут, поскольку наверняка россияне бросят все силы, чтобы добиться хоть каких-то успехов на фронте и показать, как "по плану" идет их "специальная военная операция".

Темпы мобилизации в будущем будут расти

По мнению Александра Коваленко, предстоящая кампания по набору россиян в армию будет называться как угодно, только не мобилизацией.

"Им как воздух нужен человеческий ресурс. Потому что в наступлении, которое они начали в 2023 году, большой уровень потерь, которые надо компенсировать. Если этого не делать и держать мобилизационный потенциал на уровне 25-30 тысяч в месяц, то они не смогут не то, что компенсировать "двухсотых" и "трехсотых", они не смогут восстановить ротационные подразделения", - подчеркнул он.

По оценкам эксперта, темпы мобилизации в России могут поднять до 40-50 тысяч в месяц.

У России нет болевого порога в вопросе потерь

"Около 500 тысяч по итогам года. Но они не будут проводить ее так, как осенью 2022 года. Тогда в месяц мобилизовали 100 тысяч, и система почти лопнула. Мне кажется, в России будут использовать лайтовый вариант в пределах 50 тысяч в месяц, чтобы не перегружать систему. И это способно удовлетворить потребности в мобилизационном ресурсе", - отметил Коваленко.

При этом не стоит надеяться, что у противника есть болевой порог, то есть критическое число погибших или отправленных на войну, которое заставит рядовых граждан Российской Федерации выйти на протесты, свергнуть режим Путина или отказаться от войны.

Эксперт считает, что здесь вопрос в том, насколько у них хватит ресурсов, чтобы мобилизовать десятки тысяч в месяц и их обеспечивать.

"У нас война ведется не в формате ожидания, когда они опомнятся. Война идет на истощение, и мы делаем все, чтобы им было труднее поддерживать агрессию против нас, в частности обеспечивать свои войска. Но болевого порога нет", - подытожил эксперт.

Детальнее о численности оккупантов, боеспособности российских войск и о том, сколько еще россиян может мобилизовать Владимир Путин, - в материале РБК-Украина.