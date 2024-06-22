Коли потрібно подавати заяву для субсидії на літо: відповідь ПФУ

У разі подання заяви на субсидію протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону вона призначається з початку такого сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду (ПФУ).
Як зазначили у ПФУ, в основному, субсидія на наступний період продовжується автоматично, без звернення людини.
Обов’язково звертатися за субсидією на наступний період потрібно лише деяким категоріям громадян.
"Якщо ви чи члени вашого домогосподарства належите до зазначеної категорії осіб, подайте документи до 1 липня, і тоді виплату вам буде призначено з 1 травня - з початку неопалювального сезону", - повідомили в ПФУ.
Подати заяву та необхідні документи можна в один із способів:
Житлова субсидія призначається із заявою та декларацією про доходи та витрати, якщо:
Крім того, звернутися потрібно отримувачам житлових субсидії та пільг, які станом на 24 лютого 2022 році проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги.
Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики заявили, що частина українців можуть не отримати субсидії через те, що частина об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію.