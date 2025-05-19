Коли поляки та українці сперечаються, виграє Росія: в.о. посла Польщі про історичні конфлікти
Польща завершила перший етап ексгумаційних робіт у селі Пужники на Галичині, які стали проривом у складному історичному діалозі з Україно.
Про це розповів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч у інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, ці роботи не варто називати “початком”, адже процес тривав уже вісім місяців. Ініціатива зрушила з місця після переговорів міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з головою МЗС України Андрієм Сибігою.
Їхнє бачення - не політизувати питання минулого, а повернути його у площину гуманності.
"Давайте не говорити про пам'ять чи про те, як її вшанувати, а радше давайте говорити про те, як дозволити сім'ям знайти останки своїх близьких родичів і як організувати щось, що є основою європейської цивілізації, право бути похованим і мати позначену могилу з ім'ям, простим хрестом, куди родичі можуть прийти і віддати шану своїм близьким", - наголосив Лукасєвіч.
Укріплення союзу Польщі та України
За його словами, процес буде довгим і вимагатиме спільної археологічної роботи обох країн. Але головне - обопільне розуміння й підтримка на рівні як урядів, так і релігійних діячів усіх конфесій в Україні.
"У нас є комісія, яка працює над сприянням цьому процесу. Ми не торгуємося: ми даємо вам це, ви даєте нам те", - зазначив дипломат.
Лукасєвіч підкреслив, що в умовах російської агресії будь-які суперечки між Польщею та Україною - лише на користь Кремлю.
"Звичайно, Україна зазнає вторгнення, тому все, що може нас розділяти, є вигодою для Росії. І з цим усвідомленням виявляється спільний ворог, а наш польсько-український союз стає ще більш бажаним", - підсумував дипломат.
Ексгумація жертв
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні 24 квітня розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії - громадян Польщі, які загинули у 1945 році.
Це перша ексгумація жертв Волинської трагедії за багато років.
4 травня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України розповіло, що вже віднайдено останки понад 30 осіб. Ексгумовано більше 20 осіб. Крім того, було виявлено і вилучено досить значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.