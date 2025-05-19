Коли поляки та українці сперечаються, виграє Росія: в.о. посла Польщі про історичні конфлікти

Польща завершила перший етап ексгумаційних робіт у селі Пужники на Галичині, які стали проривом у складному історичному діалозі з Україно.

Про це розповів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ці роботи не варто називати “початком”, адже процес тривав уже вісім місяців. Ініціатива зрушила з місця після переговорів міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з головою МЗС України Андрієм Сибігою.

Їхнє бачення - не політизувати питання минулого, а повернути його у площину гуманності.

"Давайте не говорити про пам'ять чи про те, як її вшанувати, а радше давайте говорити про те, як дозволити сім'ям знайти останки своїх близьких родичів і як організувати щось, що є основою європейської цивілізації, право бути похованим і мати позначену могилу з ім'ям, простим хрестом, куди родичі можуть прийти і віддати шану своїм близьким", - наголосив Лукасєвіч.

Укріплення союзу Польщі та України

За його словами, процес буде довгим і вимагатиме спільної археологічної роботи обох країн. Але головне - обопільне розуміння й підтримка на рівні як урядів, так і релігійних діячів усіх конфесій в Україні.

"У нас є комісія, яка працює над сприянням цьому процесу. Ми не торгуємося: ми даємо вам це, ви даєте нам те", - зазначив дипломат.

Лукасєвіч підкреслив, що в умовах російської агресії будь-які суперечки між Польщею та Україною - лише на користь Кремлю.

"Звичайно, Україна зазнає вторгнення, тому все, що може нас розділяти, є вигодою для Росії. І з цим усвідомленням виявляється спільний ворог, а наш польсько-український союз стає ще більш бажаним", - підсумував дипломат.