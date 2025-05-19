Когда поляки и украинцы спорят, выигрывает Россия: в.о. посла Польши об исторических конфликтах
Польша завершила первый этап эксгумационных работ в селе Пужники на Галичине, которые стали прорывом в сложном историческом диалоге с Украиной.
Об этом рассказал временный поверенный в делах Польши в Украине Пьотр Лукасевич в интервью РБК-Украина.
По его словам, эти работы не стоит называть "началом", ведь процесс длился уже восемь месяцев. Инициатива сдвинулась с места после переговоров министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Их видение - не политизировать вопрос прошлого, а вернуть его в плоскость гуманности.
"Давайте не говорить о памяти или о том, как ее почтить, а скорее давайте говорить о том, как позволить семьям найти останки своих близких родственников и как организовать что-то, что является основой европейской цивилизации, право быть похороненным и иметь обозначенную могилу с именем, простым крестом, куда родственники могут прийти и отдать дань уважения своим близким", - подчеркнул Лукасевич.
Укрепление союза Польши и Украины
По его словам, процесс будет долгим и потребует совместной археологической работы обеих стран. Но главное - обоюдное понимание и поддержка на уровне как правительств, так и религиозных деятелей всех конфессий в Украине.
"У нас есть комиссия, которая работает над содействием этому процессу. Мы не торгуемся: мы даем вам это, вы даете нам то", - отметил дипломат.
Лукасевич подчеркнул, что в условиях российской агрессии любые споры между Польшей и Украиной - только на пользу Кремлю.
"Конечно, Украина подвергается вторжению, поэтому все, что может нас разделять, является выгодой для России. И с этим осознанием оказывается общий враг, а наш польско-украинский союз становится еще более желанным", - подытожил дипломат.
Эксгумация жертв
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине 24 апреля начали эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году.
Это первая эксгумация жертв Волынской трагедии за много лет.
4 мая Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины рассказало, что уже найдены останки более 30 человек. Эксгумированы более 20 человек. Кроме того, было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет.
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