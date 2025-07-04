Коли можна чекати від Трампа реального тиску на Путіна: експерт дав відповідь

Клочок пояснив, що питання санкцій проти Росії буде в США величезним "політичним шоу". Власне, на думку експерта, воно вже розпочалося, оскільки три сенатори від Демократичної партії ініціювали розслідування проти Трампа, а прибічники президента у Республіканській партії розкололися: частина вимагає посилення тиску на Росію, частина - послаблення.

"Команда у Трампа розділилася. Трамп не визначився конкретно, що він буде робити. Впливу на Трампа, як такого, очевидно не так багато. Якісь радники щось йому радять, він може їх слухати. Але зважуючи на те, що рішення ухвалює він сам, то ми маємо розуміти, що не так просто змінити думку Трампа", - сказав він.

Клочок також зазначив, що врешті-решт виграє одна із груп впливу серед республіканців. Але навряд чи прихильникам Росії вистачить сили зламати Трампа та змусити його розпочати співпрацю з Кремлем.

"Чи зламається Трамп і розпочне співпрацю із Росією? Маю великий сумнів, швидше ні, до того моменту, поки не припиниться вогонь по лінії фронту і повні обстріли, очікувати якогось зрушення не варто. Хоча ми маємо вже приклади скасування окремих санкцій проти Росії", - додав він.

Експерт нагадав, що нова виборча кампанія до Сенату та Конгресу почнеться буквально за рік. На тлі цього політичне майбутнє багатьох республіканців залежить від Трампа, що може стати позитивним фактором для України в плані посилення тиску на росіян.

"Але говорити, що це відбудеться завтра - ні. Однозначно. За тиждень також ні. І от наші прогнози в рамках центру - те, що це дійсно може почати відбуватися не раніше вересня", - резюмував він.