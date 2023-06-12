Коли можливі наступні вибори в Раду: що кажуть у владі

У разі якщо влада вирішить проводити вибори до повного завершення війни, то перед голосуванням воєнний стан можна не продовжити, а після голосування, за потреби, його знову запровадять.

Хоча в такому разі виникне безліч інших проблем: поточна операційна діяльність виконавчої влади багато в чому підв'язана саме на правовий режим воєнного стану та його різке скасування все ускладнить, йдеться у матеріалі. Інша проблема пов'язана з тим, що значна кількість українських чоловіків спробують скористатися можливістю виїхати з країни, якщо воєнний стан тимчасово скасують лише на час голосування.

Перші, ще дуже попередні ознаки того, що вибори не за горами, вже є. За словами інформованого джерела РБК-Україна, в окремих регіонах розпочалася перевірка списків виборців, а у Центрвиборчкомі створили робочу групу з підготовки до виборів.

"Одна з причин, чому тема виборів актуалізується - тиск із боку Заходу, хай поки що й непублічний", - вказано в матеріалі.

Європейські та американські союзники, які постійно наголошують на ролі України як форпосту демократії, що вона захищає, дуже хотіли б, щоб Україна цьому образу відповідала і зсередини. А без виборів та змінюваності влади демократія неможлива за визначенням.

"На Заході зрозуміли, що Зеленський фактично став президентом майже всіх українців, а щодо парламенту - там би вони хотіли бачити якраз коаліцію, не монобільшість. Це зрозуміла для них історія, це система стримувань та противаг, вони таке підтримують", - каже співрозмовник видання.