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Коли може відбутись візит Зеленського до Ізраїлю: що кажуть в посольстві

13:25 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова aimg Мілан Лєліч
Коли може відбутись візит Зеленського до Ізраїлю: що кажуть в посольстві Фото: заступниця посла Ізраїлю в Україні Міла Цур (пресслужба посольства)
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Президент України Володимир Зеленський може здійснити візит до Ізраїлю, але вже після того як новий уряд складе присягу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця посла Ізраїлю в Україні Міла Цур.

Відповідаючи на питання щодо двосторонніх візитів Зеленського та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, Цуп заявила, що "ми дуже хотіли б це побачити".

"Але, як ви розумієте, зараз у нас виконувач обов’язків прем’єр-міністра. Сподіваюся, що після виборів чи після того, як новий уряд складе присягу, вдасться організувати такі візити. Це було б чудово", - зазначила заступниця посла.

На її думку, це могло б посприяти подальшому зміцненню відносин між країнами.

Нагадаємо, днями в Ізраїлі відбулися парламентські вибори.

Награзі ЦВК Ізраїлю завершує підрахунок голосів: оброблено 99,9% бюлетенів.

Блок прем'єра Біньяміна Нетаньягу отримує 53 місця зі 120, опозиційний блок Гаді Айзенкота - 48, тож жоден не має 61 мандата для більшості.

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