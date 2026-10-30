Коли може відбутись візит Зеленського до Ізраїлю: що кажуть в посольстві

Президент України Володимир Зеленський може здійснити візит до Ізраїлю, але вже після того як новий уряд складе присягу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця посла Ізраїлю в Україні Міла Цур.

Відповідаючи на питання щодо двосторонніх візитів Зеленського та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, Цуп заявила, що "ми дуже хотіли б це побачити".

"Але, як ви розумієте, зараз у нас виконувач обов’язків прем’єр-міністра. Сподіваюся, що після виборів чи після того, як новий уряд складе присягу, вдасться організувати такі візити. Це було б чудово", - зазначила заступниця посла.

На її думку, це могло б посприяти подальшому зміцненню відносин між країнами.