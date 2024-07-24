Коли краще не вмикати кондиціонер в автомобілі: кілька порад автомобілістам

Те, що кондиціонер став неодмінним атрибутом комфорту навіть в моделях невисокого класу, сьогодні не дивує нікого. Але справа тут не тільки в комфорті: нормальна температура в салоні – це ще й безпека, бо спека негативно впливає на реакцію водія. Проте, проблема у тому, що сам по собі кондиціонер не завжди може розв’язати проблему мікроклімату.

На початку поїздки кондиціонерові необхідно трохи часу, щоб він міг замінити все гаряче повітря в салоні холодним. Та ще й потрібно буде дочекатись, поки холодне повітря відбере тепло у нагрітого інтер'єру – сидінь, оббивки, торпедо з усім обладнанням.

Ще одне обмеження накладає сама людина, точніше, її організм. Кондиціонер (чи клімат-контроль) не можна відразу вмикати на максимальний холод, адже можна за лічені секунди підхопити застуду через різкий перепад температур. Нагадаємо, що з точки зору медицини організму небезпечно потрапляти в приміщення, в якому на 7 і більше градусів холодніше, ніж надворі.

Відтак, не дивно, що в коротких поїздках ефективність кондиціонера часто наближається до нуля – пристрій фізично не встигає остудити машину. Та ще й цілком виправдане побоювання за своє здоров'я утримує водія від увімкнення охолоджувача на максимум. Або буває інакше: пасажири розмістилися, вікна закрили, кондиціонер увімкнули – а їдемо все одно мов у сауні, тому що кондиціонер попри всі свої намагання не встигає встановити комфортний мікроклімат до кінця поїздки.

Отже, варто вмикати кондиціонер:

коли автомобіль спекотного дня стояв у прохолодному місці і не дуже нагрівся на сонці;

коли надворі небагато сонця і не дуже спекотно, температура на відкритому просторі не вище 22-25 градусів;

коли мандрівка буде тривалою за часом;

коли на вас чекає маршрут з міськими заторами, адже коли машина не їде, відкриті вікна не приносять полегшення;

коли машина відправляється в заміську поїздку у швидкісному режимі, так що відкриті вікна будуть створювати шум і протяги, а ще підвищувати витрату пального;

коли намічається подорож по курній дорозі.

Варто спробувати не вмикати кондиціонер, відкривши вікна:

коли машина дуже нагріта, а поїздка буде коротка;

коли гарантовано буде змога рухатись з відкритими вікнами на середній міській швидкості і салон буде добре вентилюватись;

коли вулична температура близька до комфортних 22-25 градусів, а салон машини не нагрітий на сонці;

коли кондиціонер демонструє ознаки несправності. Іноді активація проблемного кондиціонера призводить до його повного виходу з ладу і дорогого подальшого ремонту – з заміною мало не всіх компонентів. Замість використання проблемну кліматичну установку бажано якнайшвидше показати фахівцям.

Аргументи на користь кондиціонера

Маємо зазначити, що у більшості випадків кондиціонер таки може бути корисним – треба просто затриматись з посадкою в салон на п'ять-десять хвилин, щоб увімкнений на максимум кондиціонер охолодив гарячий інтер’єр. Велику послугу тут надасть функція автозапуску чи дистанційного запуску двигуна. Або – опція дистанційного налаштування мікроклімату в машині, доступна у деяких преміальних моделей.

Коротко

Приймаючи рішення про користування охолоджувачем повітря, беріть до уваги два чинники. По-перше, варто знати, як ваш організм переносить спеку і різкий перепад температур. І по-друге, з’ясуйте на практиці усі тонкощі роботи вашої кліматичної установки: наскільки ефективна система вентиляції без кондиціонера, як швидко після активації він охолоджує салон, наскільки комфортно розподіляється холодне повітря в інтер‘єрі. Правильне користування “кліматом” допоможе вам створювати потрібний мікроклімат в машині без шкоди для здоров’я і без втрат часу.