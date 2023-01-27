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Коли київські школи повернуться до навчання: названо дату

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П'ятниця 27 січня 2023 16:03
Коли київські школи повернуться до навчання: названо дату Фото: коли київські школи повернуться до навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Школи Києві відновлять навчання в форматі онлайн та офлайн вже 30 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"97 відсотків столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі – як онлайн, так і офлайн. У класи мають прийти близько 117 тисяч школярів", - пише пресслужба.

Зазначається, що під час зимових канікул проводились додаткові роботи із впорядкування укриттів. Наразі там прихисток можуть отримати більше ніж 189 тисяч осіб, що на 42 тисячі більше ніж на початку навчального року.

"Перевірили також готовність навчальних закладів до другого семестру. Особливо звертали увагу на пошкоджені під час повітряних атак школи. Вони готові приймати учнів: опалення підключене, персонал проінструктовано на випадок нових небезпек. Крім того, провели роботи, які мають забезпечити якісне і безперебійне підключення до інтернету", - додає КМДА.

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КМДА Київ
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