Коли біженці почнуть повертатися до великих міст України: прогноз експерта

Українські біженці почнуть повертатися з-за кордону до великих міст (таких як Київ, Харків, Одеса), коли стане більш-менш безпечно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла доктор економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.

"Якість життя - це більше суб'єктивне відчуття. Можу судити по думках людей, яких я знаю, які перебувають за кордоном. Коли вони озвучують аргументи, чому вони хочуть повернутися із дуже маленькою дитиною уже в березні, то там зовсім нелогічні пояснення, на рівні психоемоційного сприйняття", - сказала Черенько.

За її словами за кордоном українцям багато чого не подобається, зокрема у Німеччині.

"Мені здається, що більшість біженців повернуться, як тільки у нас стане безпечно. Є категорія людей, які раніше мали наміри жити за кордоном, а війна їх підштовхнула. Але ті, які реально тікали від обстрілів, можуть повернутися", - спрогнозувала експерт.

На думку Черенько, якщо у великих містах - Київ, Харків, Одеса - звідки переважно тікали люди, стане більш-менш безпечно, вони почнуть повертатися. Оскільки більшість українців за кордоном себе не знайшли.

"Сьогодні важко прогнозувати повернення, бо все залежить від війни. Тут основний фактор - безпека", - наголосила експерт.

Українські біженці за кордоном

Різні оцінювання свідчать, що у 2024 році за кордоном перебувають приблизно шість мільйонів українців, хоча значна частка вже й повернулася додому.

Соціологи виявили, які чинники спонукають українських біженців їхати назад з Європи. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.