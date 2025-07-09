Коли бій Усика проти Дюбуа - в суботу чи неділю?Точний час, щоб не проспати

Точна дата і час бою Усик - Дюбуа 2

Бій за титули WBA, WBO та IBF пройде в суботу, 19 липня 2025 року, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, де очікується більше 80 тисяч фанів. Це офіційна дата, підтверджена промоутерами та організаторами.

Попередні поєдинки Усика розпочиналися після опівночі.

Так, у грудні 2023-го українець почав битися з Тайсоном Ф'юрі об 00:39. У травні наступного їхній бій-реванш стартував о 01:40.

Перший бій Олександра з Даніелем, який проходив у 2023 році у Вроцлаві і закінчився скандальною перемогою українця, розпочинався об 00:39.

Цього разу, згідно з регламентом "Вемблі", головний бій розпочнеться о 23:30 за київським часом 19 липня і завершиться до 01:00 20 липня.

Таким чином, бій Усик - Дюбуа розпочнеться точно в суботу, 19 липня. Готуйтеся насолоджуватися боксерським видовищем!

Коли початок вечора боксу?

Загалом вечір боксу стартуватиме з прелімів орієнтовно о 19:00 за Києвом.

Мейнкард розпочнеться приблизно о 20:30, його відкриватиме бій українських надважковаговиків - Андрій Новицький захищатиме титул чемпіона WBC International в поєдинку проти Владислава Сіренка.

Наступним у ринг вийде український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін, який проведе бій за титули IBF та WBA Continental проти британця Льюїса Едмонсона.

Де дивитися бій Усик - Дюбуа 2

В Україні трансляцію покаже медіасервіс MEGOGO, який здобув права на показ в Україні вечора боксу в Лондоні.

Поєдинок Усик - Дюбуа 2 та весь файткард вечора можна буде дивитися за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Трансляція вже традиційно буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Головний поєдинок вечора з місця подій на "Вемблі" буде коментувати Володимир Кобельков.