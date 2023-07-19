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Коли активізується наступ ЗСУ на півдні: думка експерта

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Україна, Середа 19 липня 2023 18:59
Коли активізується наступ ЗСУ на півдні: думка експерта Фото: український контрнаступ на півдні розпочнеться після знекровлення окупантів (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко, Юлія Акимова

Український контрнаступ на Півдні продовжиться після повного знекровлення ворога. Збройні сили активізуються після виснаження окупантів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів експерт Олексій Гетьман.

Гетьман вважає, що позиційні бої на виснаження продовжаться доти, доки ворог не буде знекровлений.

За словами експерта, лише після того, як у окупантів розпочнеться голод у снарядах та артилерійських стволах, активізується наступ у Запорізькій області.

"Ситуація така, що ми призупинили активні наступальні дії через заміновані поля і щільний артилерійський вогонь. Це не є чимось катастрофічним. Прямо зараз ми знищуємо логістику, склади, інфраструктуру та артилерію", - зазначив він.

Детальніше про те, що заважає прориву ЗСУ на півдні та як іде наступ біля Бахмута можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Контрнаступ ЗСУ

У Генштабі повідомляли, що українські військові продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вони мали успіх на напрямках Велика Новосілка - Старомайорське та Новосілка - Старомайорське.

Тим часом на Бахмутському напрямку українські захисники ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута. Зазначимо, що росіяни були вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.

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