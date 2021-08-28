На колесе обозрения покажут бесплатный аудиоспектакль к 30-летию независимости

27–29 августа на колесе обозрения в Киеве на Подоле покажут аудиоспектакль «Колесо Историй» в честь 30-летия независимости Украины. Каждая из 30 кабинок колеса обозрения посвящена отдельному году из истории страны. Каждый год показан в аудиопьесах с помощью сцен из реальной жизни. Внутри кабинки посетитель найдет QR-код и сможет активировать аудиопьесу. В течение 3-х дней колесо обозрения с аудиоспектаклем будет работать бесплатно с 16.00 до 22.00.

Инициатор проекта «Колесо Историй» — Первый Украинский Международный Банк. ПУМБ вместе с Украиной празднует 30-летие, и на правах ровесника государства вспоминает события, повлиявшие на жизнь украинцев.

Проект не является образовательным или историческим в классическом понимании. Аудиопьесы прежде всего воссоздают атмосферу определенного года. Экономические, политические и культурные события оживают благодаря сценам из реальной жизни украинцев.

В аудиопьесах на колесе обозрения мы вспоминаем, как зарождался в Украине Интернет и украинцы получали зарплату товарами, о первом звонке с мобильного, первом «золоте» на Олимпийских играх, о создании монетного двора и появлении собственной валюты.

Аудиопьесы переносят слушателей в университетский лекторий, на шумный рынок или в уютную кофейню. Некоторые услышат дребезжание колес легендарной «кравчучки», а кому-то повезет оказаться на взлетной полосе вместе с самолетом «Мрія».

«Определенный год для каждого украинца — это своя история. Однако мы вместе 30 лет искали новые возможности во всех вызовах, ошибались и не останавливались, становились мудрее и менялись. Проект «Колесо Историй» — это возможность взглянуть на 30-летний путь Украины и вспомнить важные моменты собственной жизни. Осознав уже созданные нами ценности, мы сможем двигаться дальше и менять мир к лучшему», – отметил Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.

Над созданием аудиопьес работала команда по сбору фактов и фактчекингу, группа сценаристов и радиожурналистов, профессиональные дикторы – актеры дубляжа и звукорежиссеры. Голоса актеров, песни и специально отобранные звуки перенесут слушателей на бизнес- и неформальные встречи, концерты, стадионы и другие локации в разные годы независимости. Главная цель «Колеса Историй» – пробудить в украинцах гордость за пройденный путь и вдохновить на новые свершения.

Послушать все 30 сюжетов аудиопьесы «Колеса Историй» можно будет и за пределами колеса обозрения на странице проекта.

Когда: 27–29 августа 2021 г.

Стоимость: бесплатно

Время работы: 16.00–22.00

Где: Колесо обозрения на Контрактовой площади

Подробности на сайте.