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Колаборанти та росіяни масово їдуть із півночі Криму, - партизани

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Крым, Вівторок 13 червня 2023 14:54
Колаборанти та росіяни масово їдуть із півночі Криму, - партизани Фото: колаборанти та росіяни масово їдуть із півночі Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Колаборанти та росіяни їдуть із півночі Криму. Перші - вглиб Криму, другі - до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Атеш".

Так, частина окупаційної адміністрації Армянська виїхала вглиб Криму, а росіяни, що понаїхали, виїжджають із північних районів Криму, "до себе на болота".

"Особливо це помітно в Армянську та Джанкої", - йдеться в повідомленні.

За словами партизанів, окупанти явно стривожилися рухом військ на півдні України та готуються до оборони, шукають диверсантів.

Зокрема, "правоохоронні органи" окупантів посилюють контррозвідувальну діяльність на півострові - значно частіше стали перевіряти документи та машини, особливо у Джанкої та Армянську.

Ситуація у Криму

На початку червня стало відомо, що окупанти розпочали підготовку до так званої "евакуації" населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму. Крім того, на півострові з'явилися бетонні "зуби дракона". До того ж, побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму.

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