Коллаборанты и россияне массово уезжают с севера Крыма, - партизаны

Коллаборанты и россияне уезжают с севера Крыма. Первые - вглубь Крыма, вторые - в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Атеш".

Так, часть оккупационной администрации Армянска выехало вглубь Крыма, а понаехавшие россияне выезжают из северных районов Крыма, "к себе на болота".

"Особенно это заметно в Армянске и Джанкое", - говорится в сообщении.

По словам партизанов, оккупанты явно встревожились движением войск на юге Украины и готовятся к обороне, ищут диверсантов.

В частности, "правоохранительные органы" оккупантов усиливают контрразведывательную деятельность на полуострове - значительно чаще стали проверять документы и машины, особенно в Джанкое и Армянске.

Ситуация в Крыму

В начале июня стало известно, что оккупанты начали подготовку к так называемой "эвакуации" населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма. Кроме того, на полуострове появились бетонные "зубы дракона". Помимо этого, опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму.