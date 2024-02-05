Кокус свободи Америки проти допомоги Ізраїлю: причина

Правління Комітету Палати представників США проти великого пакету допомоги Ізраїлю, оскільки це може призвести до кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кокуса Свободи у соціальній мережі Twitter.

За словами Кокуса, Байден подається передбачуваному тиску з метою запропонувати ще більший, але тепер неоплачений пакет допомоги Ізраїлю.

"Коли у нашої країни щомісячний дефіцит у 200 млрд доларів і державний борг у 34 трлн доларів, Америка не повинна і не зобов'язана позичати для підтримки Ізраїлю. Особливу тривогу викликає те, що оскільки нам доведеться позичати, ми одночасно оподатковуємо і займаємо гроші для фінансування ХАМАС, а також фінансуємо всю політику Джо Байдена, яка ставить під загрозу американський народ, таку, як її безпрецедентну прикордонну кризу", - написано в заяві.

"Конгрес може надати допомогу Ізраїлю, скоротивши фінансування ООН, скасувавши розширення податкового управління, скасувавши "фонд підкупу" Міністерства торгівлі або припинивши ліві податкові пільги щодо зміни клімату", - заявили республіканці.