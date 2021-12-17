"Коктейль антител" от AstraZeneca оказался эффективным против штамма "Омикрон", - исследование
В США ученые определили, насколько коктейль из антител против коронавируса Evusheld может противостоять новому штамму "Омикрон". Результаты исследования показали его эффективность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Лабораторное исследование коктейля из антител против COVID-19, Evusheld, показало, что препарат сохранил нейтрализующую активностью против штамма коронавируса "Омикрон", что дает надежду на более широкое использование терапии", - говорится в сообщении.
Так, исследование было проведено независимыми исследователями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Вместе с тем, теперь ожидается проведение этого же исследования непосредственно компанией AstraZeneca и другими учеными.
Известно, что Evusheld - первое антитело длительного действия, которое получило разрешение на использование в экстренных случаях в США для профилактики коронавируса.
Напомним, страны G7 сделали заявление о новом штамме коронавируса "Омикрон". Они назвали его "самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения".
Добавим, в Китае выяснили, насколько быстро "Омикрон" заражает людей по сравнению с другими штаммами коронавируса. Также там рассказали, от чего зависит тяжесть течения болезни.