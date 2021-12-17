"Коктейль антитіл" від AstraZeneca виявився ефективним проти штаму "Омікрон", - дослідження
У США вчені визначили, наскільки коктейль з антитіл проти коронавірусу Evusheld може протистояти новому штаму "Омікрон". Результати дослідження показали його ефективність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Лабораторне дослідження коктейлю з антитіл проти COVID-19, Evusheld, показало, що препарат зберіг нейтралізуючу активність проти варіанта коронавірусу "Омікрон", що дає надію на ширше використання терапії", - йдеться в повідомленні.
Так, дослідження було проведено незалежними дослідниками Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).
Разом з тим, тепер очікується проведення цього ж дослідження безпосередньо компанією AstraZeneca та іншими вченими.
Відомо, що Evusheld - перше антитіло тривалої дії, яке одержало дозвіл на використання в екстрених випадках в США для профілактики коронавірусу.
Нагадаємо, країни G7 зробили заяву про новий штам коронавірусу "Омікрон". Вони назвали його "найбільшою загрозою для поточної глобальної системи охорони здоров'я".
Додамо, у Китаї з'ясували, наскільки швидко "Омікрон" заражає людей в порівнянні з іншими штамами коронавірусу. Також там розповіли, від чого залежить тяжкість перебігу хвороби.