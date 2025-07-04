Кохання та хороші новини: 5 знаків Зодіаку, яких чекає справжня казка

Овен

На вас чекають нові обов'язки, які спочатку можуть видатися непростими. Проте хороші новини від членів родини поліпшать настрій.

Здоров'я буде стабільним. День також підходить для відпочинку та часу на природі.

Рак

Добрі справи вбережуть від неприємностей. Хтось з друзів може простягнути руку допомоги.

Можлива зустріч з колишнім, яка потривожить душу. Подумайте, чи варто возз'єднуватися з людьми з минулого.

Лев

У ваше життя знову повернеться романтика. Незнайомець може спробувати вам сподобатися, але будьте обережні. Існує ризик афери.

Ваш фінансовий стан може покращитися. Не нехтуйте можливостями, які пропонує світ - вони принесуть новий початок.

Діва

Не бійтеся шукати нову роботу чи проєкти. Цього разу вам може пощастити там, де ви й не чекали.

В коханні пануватиме гармонія. Можливо, хтось почує довгоочікуване зізнання в почуттях.

Терези

Ваше особисте життя, швидше за все, буде процвітати, оскільки ви зможете провести якісний час зі своїм партнером.

Ви помітите прогрес, якого досягли як в особистому, так і в професійному житті.