Коболев ответил Медведеву на заявление о транзите

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Ранее Медведев заявил, что продление договоренностей о транзите газа должно быть основано на отказе от судебных споров

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ответил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на заявление о том, что продолжение транзита российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от судебных споров. Об этом он написал в Facebook.

Коболев напомнил Медведеву о том, что все судебные споры, которые сейчас находятся в рассмотрении, были инициированы российской стороной; Украина готова к конструктивному диалогу по контракту на транзит газа с 2020 года и готова включить в периметр переговоров новые судебные споры.

Также он заявил, что действующие судебные решения нужно выполнять.

Напомним, Дмитрий Медведев заявил, что продление договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от судебных споров. Российские премьер заявил, что Россия не отказывалась от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута.

Как известно, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решениепо иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.

Недавно стало известно, что слушания по делу о выполнении решения Стокгольмского арбитража на 2,7 млрд долларов в Нидерландах запланированы на декабрь 2019 года.