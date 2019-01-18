Коалиция США уничтожила командный пункт ИГИЛ в мечети в Сирии

Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)

Соединенные Штаты сообщили о гибели нескольких боевиков

Международная коалиция во главе с США уничтожила командный пункт террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), расположенный в сирийской деревне Эс-Сафафия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции в Facebook.

Также сообщается о гибели нескольких боевиков.

"Точный удар коалиции уничтожил командно-контрольный объект ИГИЛ в мечети в Сафафии в Сирии 17 января", - говорится в сообщении.

В коалиции также заявили, что "Исламское государство" продолжает нарушать закон о вооруженных конфликтах и использует не по назначению такие охраняемые объекты, как больницы и мечети, что лишает эти объекты защитного статуса.

Напомним, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило гибель четырех американских военнослужащих в результате атаки в сирийском городе Манбидже, еще трое военнослужащих получили ранения.