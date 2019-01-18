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Коаліція США знищила командний пункт ІДІЛ у мечеті в Сирії

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 06:24
Коаліція США знищила командний пункт ІДІЛ у мечеті в Сирії
Фото: Сирія (rfsmediaoffice.com)

Сполучені Штати повідомили про загибель кількох бойовиків

Міжнародна коаліція на чолі з США знищила командний пункт терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), розташований в сирійському селі Ес-Сафафія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції у Facebook.

Також повідомляється про загибель кількох бойовиків.

"Точний удар коаліції знищив командно-контрольний об'єкт ІДІЛ у мечеті в Сафафії в Сирії 17 січня", - йдеться в повідомленні.

У коаліції також заявили, що "Ісламська держава" продовжує порушувати закон про збройні конфлікти та використовує не за призначенням такі охоронювані об'єкти, як лікарні і мечеті, що позбавляє ці об'єкти захисного статусу.

Нагадаємо, Центральне командування збройних сил США підтвердило загибель чотирьох американських військовослужбовців у результаті атаки в сирійському місті Манбіджі, ще троє військовослужбовців отримали поранення.

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