Коаліція охочих проведе у Польщі перші військові навчання
Коаліція охочих нарешті запланувала військові навчання на території Польщі. У них візьме участь і Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Військові навчання у Польщі
9 листопада в Новій Дембі у Польщі заплановано військові навчання коаліції охочих. Мета - перевірити здатність цього альянсу з 36 країн, очолюваного Францією та Британією, розгорнути свої сили в Україні після закінчення війни.
Навчання Koalicja (в перекладі з польської - "коаліція") триватимуть до 22 листопада. Сполучені Штати не беруть участі в цій операції, а їхня участь у майбутніх гарантіях безпеки для України залишається значною мірою невизначеною.
Хто бере участь
У межах цього першого розгортання в регіоні, що межує з Україною, мають бути розміщені майже 2800 військовослужбовців із десяти країн.
Основними учасниками є:
- Франція,
- Британія,
- Естонія,
- Литва,
- Німеччина,
- Нідерланди,
- Іспанія,
- Швеція,
- Бельгія,
- Україна.
НАТО поінформований про навчання, але не братиме в них безпосередньої участі.
Що планують
"Однак не варто очікувати показу сили за участю танків і ракет", – зазначає видання. Це буде перевірка системи командування та логістичних процедур, пов’язаних із переміщенням військ і техніки по Європі.
"Це складне завдання через необхідність перетину численних державних кордонів", - пише Le Monde.
Важливим елементом маневрів також має стати боротьба з дронами.
Раніше РБК-Україна писало, що у листопаді в Польщі відбудуться перші військові навчання, під час яких країни Європи відпрацьовуватимуть перекидання миротворчих сил в Україну. Це станеться після припинення вогню між Києвом і Москвою.
Крім того, нещодавно ЗМІ розкрили кількість миротворців, яких Захід може направити до України.