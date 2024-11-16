Коаліція артилерії обговорила потреби України на наступні два роки, - Міноборони

За даними міністерства, в онлайн-засіданні Коаліції, співлідерами якої є Франція та США, взяли участь представники 14 держав, а також ЄС і НАТО.

На початку зустрічі представники держав-учасниць обговорили потенційні внески кожної з них для забезпечення цих потреб, а також можливості інвестування в український ОПК.

Що відомо про коаліцію артилерії

Коаліція артилерії була започаткована у січні цього року в Парижі. ЇЇ учасниками є країни, які володіють передовими технологіями виробництва найкращих артилерійських систем, боєприпасів, засобів артилерійської розвідки, безпілотних систем цілевказання, а також систем управління вогнем.

Мета діяльності Коаліції передбачає, що до кінця 2027 року Сили оборони України мають набути стійких комплексних артилерійських можливостей та взаємосумісності з НАТО.

"Це необхідно, аби посилити здатність української армії протистояти атакам Росії та стримувати потенційні нові вторгнення, а також нівелювати вогневу перевагу Росії, її бойові спроможності та налагодити оперативну сумісність з НАТО", - наголосили в міністерстві.

Зауважимо, що коаліцію артилерії створено в рамках діяльності Контактної групи з питань оборони України.

Зараз також функціонують такі коаліції, як: