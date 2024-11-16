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Коаліція артилерії обговорила потреби України на наступні два роки, - Міноборони

Фото: Коаліція артилерії обговорила потреби України на наступні 2 роки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Учасники Коаліції артилерійських спроможностей на підтримку України обговорили узгодження дорожньої карти. Нею передбачено потреби Сил оборони України до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

 

За даними міністерства, в онлайн-засіданні Коаліції, співлідерами якої є Франція та США, взяли участь представники 14 держав, а також ЄС і НАТО. 

На початку зустрічі представники держав-учасниць обговорили потенційні внески кожної з них для забезпечення цих потреб, а також можливості інвестування в український ОПК.

 

Що відомо про коаліцію артилерії

 

Коаліція артилерії була започаткована у січні цього року в Парижі. ЇЇ учасниками є країни, які володіють передовими технологіями виробництва найкращих артилерійських систем, боєприпасів, засобів артилерійської розвідки, безпілотних систем цілевказання, а також систем управління вогнем.

Мета діяльності Коаліції передбачає, що до кінця 2027 року Сили оборони України мають набути стійких комплексних артилерійських можливостей та взаємосумісності з НАТО.

"Це необхідно, аби посилити здатність української армії протистояти атакам Росії та стримувати потенційні нові вторгнення, а також нівелювати вогневу перевагу Росії, її бойові спроможності та налагодити оперативну сумісність з НАТО", - наголосили в міністерстві.

Зауважимо, що коаліцію артилерії створено в рамках діяльності Контактної групи з питань оборони України.

Зараз також функціонують такі коаліції, як:

  • Коаліція повітряних сил.
  • Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.
  • Коаліція бронетанкової техніки та маневреності.
  • Коаліція морських спроможностей.
  • Коаліція дронів.
  • Коаліція розмінування.
  • ІТ коаліція.

 

 

 

Нагадаємо, що ще у грудні 2023 року Міністерство оборони України анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії.

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